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В Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки перевалило за три тысячи

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге взял очередной психологический рубеж. В статистику впервые добавили больше трёх тысяч новых случаев.

По данным оперативного штаба на 24 ноября, в Северной столице выявили ещё 3 179 заболевших COVID-19. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в Смольном. Накануне фиксировали на 253 случая меньше — 2 926 заразившихся, что было максимумом для города.

Как сообщает городской оперштаб, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33683 человека.

Всего в Петербурге, с учётом новых данных, выявлено 104 043 заболевших коронавирусом. По информации на 23 ноября, 4 973 человека скончались, более 58 тысяч выздоровели.

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