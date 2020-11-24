В Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки перевалило за три тысячи

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге взял очередной психологический рубеж. В статистику впервые добавили больше трёх тысяч новых случаев.



По данным оперативного штаба на 24 ноября, в Северной столице выявили ещё 3 179 заболевших COVID-19. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в Смольном. Накануне фиксировали на 253 случая меньше — 2 926 заразившихся, что было максимумом для города.



Как сообщает городской оперштаб, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33683 человека.