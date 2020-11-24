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В лобовом ДТП под Гатчиной погиб подросток. Пострадали еще трое человек, в том числе 10-летний ребенок

На 40-м километре трассы Р-23 «Псков» в районе деревни Вайя в Гатчинском районе Ленобласти вечером 24 ноября произошло серьезное ДТП. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля — «Киа Церато» и ВАЗ 2114.

Фото: 47news
Фото: скриншот видео из паблика «АвтоГатчина»

По данным полиции, водитель «Жигулей» не справился с управлением при выполнении обгона и столкнулся со встречным «Киа». 17-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте, водителя ВАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии. За рулем «Киа» была женщина 1982 года рождения — ее вместе с пассажиром (10-летним мальчиком) госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

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Комментарии (9)

egorius77
В районе деревни Вайя, дорога Р-23 идёт в объезд Гатчины, от Доней до Больших Колпанов - это новейший кусок дороги, полностью открытый этим летом. Где там можно выехать на встречку, если там везде сплошной разделительный барьер ?
killbeachtrash
Жизнь в России вообще как минное поле...Но надо жить, мы рождены что бы оставить след во всем мире ! ...Соболезную..
Petr_SPb
Тут как с ковидом: нет головы - убей не себя, так другого. А государство вообще ни при чём
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