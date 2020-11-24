Уголовное дело об «утоплении» предпринимателя в Сосновке направят в суд Петербурга

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 59-летнего бизнесмена Сергея Колодяжного, которого обвиняют в приготовлению к убийству гендиректора транспортной компании «Мидас» Михаила Климова. В ближайшее время его передадут в Приморский районный суд. Об этом надзорное ведомство сообщает 24 ноября.



«Фонтанка» ранее подробно писала об этой истории. Колодяжный решил «заказать» Климова из-за долга в 50 млн рублей.

В феврале этого года он подыскал «киллера», который на самом деле был оперативником ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. О предстоящем деле стороны договорились на парковке у «Сити Молла». Там же «убийце» вручили аванс в 200 тысяч рублей.