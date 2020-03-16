Чтобы не отдавать миллионы, он решил убрать кредитора. Это версия СК. Полиция скрыла инсценировку убийства от самой себя. А вот это видение «Фонтанки».

В Петербурге — не лето в Сочи, чтобы мокрым с голым торсом разлечься на грунте возле пруда в парке Сосновка. Так что уголовный розыск отказался от съемок с натуры. Хотя, конечно, пара фотографий трупа, попавших в соцсети, выглядели бы убедительно. Но все же оперативникам пришлось договариваться с реанимобилем, подскакивать на место на служебных авто и, не окуная в секрет своих территориальных коллег, максимально естественно изображать жертву. Был даже инициирован первоначальный рапорт, мол, 15 марта в 20:03 такой-то петербуржец по такому-то телефону сообщил в службу «112» об утопленнике. Чуть позже нашли документы на имя Михаила Климова, генерального директора серьезной транспортной компании ЗАО «Мидас».



Сергей Колодяжный

К ночи его оппонент категорически убедился в смерти противника от удушья водой. Оперативники контролировали перепроверку им информации в морге, даже выставились возле брошенного Климовым недалеко от Сосновки «Лексуса». А подозреваемый поленился наводить справки по телефону и убедиться в пустой машине своего делового партнера. Даже обидно — сколько сил сожжено на декорации.

Вусмерть же утопленный Климов находился на улице Римского-Корсакова, в кабинете подразделения по профилю оргпреступности. Телефоны у него забрали, чай-кофе-раскладушку предоставили. Мобильные переговоры его недоброжелателя контролировались, наружное наблюдение докладывало, что объект засел в своем загородном доме в элитном поселке «Медное озеро — 2» и пьет горькую. То ли с успеха, то ли со страха.

Тем временем часть руководства полицейского главка злилась на «Фонтанку». Небольшая новость о происшествии на наших страницах притянула интерес массы бизнесменов. Включив связи, те старались узнать нюансы по всевозможным силовым каналам. В ГУ МВД звонили, между прочим, даже из столицы. Как уже после журналисту рассказал один из сотрудников, «мы докладывали наверх, что врем из последних сил. Нам отвечали, что врать нехорошо. Надо говорить правду — в Сосновке криминального трупа нет».



В принципе это совпадало с реальными условиями ликвидации Климова. Заказчик был уверен, что подысканный им наемник приехал с войны в Донбассе, мог хоть из снайперской винтовки снять цель, хоть в упор из «ТТ». Но план был задуман тихий. Вот и пришлось топить. Кстати, это неожиданный синопсис для комедии положений в стиле Луи де Фюнеса — «Комиссар Жюв и утопленник».

Информационный шторм толкнул следствие на решительные мероприятия. Заканчивать-то комбинацию предполагали не спеша — в понедельник-вторник. А пришлось лететь за деньгами в воскресенье.

Развязка сюжета произошла около 22 часов 15 марта. В пироговой на Савушкина настроение сильно испортилось у предпринимателя Сергея Колодяжного. Хотя, если честно, то повалили на пол и подполковника.

По информации «Фонтанки», в материалах дела указано, что Колодяжный за несколько лет набрал в долг у своих знакомых огромные суммы — под 200 миллионов рублей. Обещал прибыль от вложений в различные стартапы, вот только инвестиции не возвращались никаким боком. В конце концов Климов объединил предпринимателей и перешел к активным действиям. По информации автора, самому Климову задержанный и в эти минуты должен примерно 50 миллионов рублей.



Даже исходя из публичных судебных данных, на 4 июня в Приморском районном суде Петербурга назначено заседание по иску Михаила Климова к Сергею Колодяжному «о взыскании неосновательного обогащения». Претензия зарегистрирована в конце ноября прошлого года, предварительное заседание прошло 3 марта. В середине ноября минувшего года тот же суд принял к производству иск Климова к Колодяжному «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору». По этому делу 20 февраля стороны заключили мировое соглашение. Аналогичный иск к Колодяжному был подан их общим приятелем Петровым в конце 2018 года. В сентябре 2019-го дело закончилось мировым. А 10 марта 2020-го Приморский суд удовлетворил иск также их знакомого Баранова к Колодяжному по той же фабуле «о взыскании сумм по договору займа». Претензия была предъявлена в конце 2018-го. Кстати, в том же году с Колодяжным судилось ТСЖ «Медное озеро — 2», где у ныне задержанного, как и у Климова, особняк. ТСЖ требовало взыскать с него долг по взносам в размере 66069 рублей 85 копеек. Дело было прекращено, так как истец отказался от иска.

