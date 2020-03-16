В Петербурге подполковник полиции взял от бизнесмена миллион рублей. Один из них задержан

«Фонтанка» начинает заниматься этой интригой. Как сообщает 47news , около 22 часов 15 марта в кафе «Штолле» на улице Савушкина оперативники отдела по оргпреступности уголовного розыска главка задержали 58-летнего предпринимателя Сергея Колодяжного. Это произошло после того, как подполковник «убойного» отдела ГУ МВД взял от бизнесмена миллион рублей за якобы уже совершенное им убийство его делового партнера.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по приготовлению к убийству по найму. Фигуранту вменяют покушение на устранение своего соседа по коттеджу в элитном поселке «Медное озеро — 2» во Всеволожском районе Ленобласти.

По данным «Фонтанки», оперативный эксперимент длился последние пару недель, в течение которых беседы полицейского под прикрытием и подозреваемого записывались. Пока известно, что намеченная подозреваемым жертва проживает, как и сам Колодяжный, в элитном поселке «Медное озеро — 2» во Всеволожском районе Ленобласти. Конфликт же между ними произошел из-за крупной суммы, которую Колодяжный должен своему оппоненту.

Заметим, что, как «Фонтанке» подсказали в полицейском главке, недавно сотрудники Управления уголовного розыска инсценировали смерть того, кого, по версии Следственного комитета, заказал Сергей Колодяжный.

Как сообщает 47news, подозреваемый владеет долями в квартирах в Колпино, Выборгском, Петроградском и Приморском районах Петербурга. Перемещается на автомашине «Лексус». По данным СПАРК-Интерфакс, его компания «Кар-Реп» зарегистрирована в 2003 году с основным профилем «торговля оптовая лакокрасочными материалами». Официально наши репортеры в его делах не видят аномальных прибылей. В 2018 году оборот фирмы составил 7,5 млн при убытке 3 млн. Также, по данным на 15 марта, в отношении компании есть действующее решение ФНС о приостановлении операций по счетам. Колодяжный также владеет компанией «Петростройинвест Санкт-Петербург» с профилем «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». 2018 год она закончила с убытком 5 млн. Ещё одно ООО бизнесмена — «Новая София», занимающееся арендой, показало прибыль 8 тысяч рублей при обороте 1,7 млн.