Петербургский бизнесмен отправился в СИЗО после оплаты «утопления» в Сосновке

«Фонтанка» подробно писала о том, как Колодяжный получил деньги за театральную постановку от силовиков, хотя на самом деле заказывал убить гендиректора ЗАО «Мидас» Михаила Климова. Тому герой сегодняшнего заседания должен был около 50 млн рублей.

Приморский районный суд Петербурга отправил под стражу Сергея Колодяжного, обвиняемого в приготовлении к убийству. Несмотря на то, что фигурант всячески возражал, просился домой и убеждал, что скрываться не намерен и вообще социально адаптирован, время до 14 мая он проведёт в изоляторе. Об этом 17 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, мужчина в конце февраля нашёл «киллера», который на самом деле был оперативником ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На парковке у «Сити Молла» они договорились о деле, там же полицейскому, изображающему хладнокровного убийцу, были переданы 200 тысяч рублей в качестве аванса.



3 марта уже у метро «Чёрная речка» заказчик предоставил оперативнику всю необходимую информацию о Климове, все пароли и явки. Однако убийство оппонента не произошло. Пока силовики устраивали шоу в Сосновке и расставляли декорации, бизнесмен Климов залёг на дно и притворялся мёртвым.



15 марта Колодяжный снова пригласил киллера к станции «Чёрная речка» на Савушкина и передал ему оставшиеся 500 тысяч рублей за хорошо проделанную работу. Тут его и схватили сотрудники полиции. На следующий день заказчику было предъявлено обвинение. Вину он полностью признал.

