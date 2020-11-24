Следственный комитет возбудил уголовное дело после захвата детей в Колпино

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего Дениса Бельтюкова из Колпино, подозреваемого в незаконном лишении свободы шестерых детей своей сожительницы (п.п. «г,д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«24 ноября 2020 года в правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о том, что 38-летний сожитель не пускает ее в квартиру, расположенную в одном из домов на Пролетарской улице, где находятся 6 детей, угрожая ей и им убийством», — рассказали в СК официальную фабулу.

