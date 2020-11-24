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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Мужчина в Колпино отпустил детей без штурма. Его забрала полиция

Четыре с половиной часа длились переговоры сотрудников правоохранительных органов с 38-летним Денисом Бельтюковым. В 16.40 он выпустил детей из парадной и сам сдался полицейским. Обошлось без штурма, хотя спецназ был готов к любому повороту событий.

Шестерых мальчиков увезла скорая помощь в детскую больницу № 22, где их осмотрят специалисты.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Колпинец сдался после того, как с ним поговорил районный прокурор. Об этом «Фонтанке» сообщили в прокуратуре. Под каким предлогом его вынудили отпустить детей и выйти из квартиры, пока не уточняется. Известно, что с Пролетарской мужчина уехал вместе с прокурором.

Сообщение о том, что в квартире дома 73 по Пролетарской улице в Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей, поступило в полицию города в 12.12. Звонила 34-летняя Ольга, супруга мужчины, которую утром он выгнал из дома. Когда на место прибыли силовики, мужчина заявил, что всех убьет, демонстрировал нож, и требовал вернуть ему жену.

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Комментарии (13)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Известно, что с Пролетарской мужчина уехал вместе с прокурором.

а вот это неплохая новость)))) дай бог, что всё будет у семьи в порядке)))
Komarinsk2019
Слава богу, что всё закончилось мирно.

Чего не понимаю - это откуда у стоявшего на учете в ПНД разрешение на оружие и зачем от такого надо было рожать троих, если дети уже есть.
EveReady
Главное, что дети целы. Папке - транков побольше в психбольнице, мамку - на учет в комиссию ПДН.
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