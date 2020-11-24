Валерия Израйлита просят отправить под арест. ФСИН заподозрила, что он гуляет по ночам

Как сообщает 47News , Смольнинский суд Петербурга 24 ноября рассматривает ходатайство всеволожского отдела УФСИН Петербурга и Ленобласти об ужесточении меры пресечения Валерию Израйлиту, обвиняемому в легализации преступных доходов и хищениях средств, и заключении его под стражу. С марта коммерсант находится под домашним арестом. Дом он может покидать для явки в суд, посещения медицинских учреждений и получения бытовых и иных услуг. Прогулки возможны только с разрешения инспектора службы исполнения наказаний.

Служба исполнения наказаний подала ходатайство о возврате под стражу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. В УФСИН обнаружили, что он нарушает условия домашнего ареста ночными отлучками. Тот же утверждает, что по ночам спит дома.

В ходатайстве указано, что 27 октября на Израйлита надели электронный браслет, и по результатам снятия показаний предприниматель якобы отлучался из дома в нарушение условий домашнего ареста. По данным ФСИН, он выходил из дома 12 ноября с 3:50 до 4:11, 13 ноября с 8:18 до 8:37, 14 ноября с 1:11 до 1:26, с 1:42 до 1:59 и затем с 23:12 до 0:03 15 ноября, после чего отлучки зафиксированы с 0:41 до 1:25, с 2:21 до 3:10, с 7:37 до 8:02 и с 21:06 до 21:34 15 ноября. Израйлит же сообщил суду, что в эти промежутки времени был дома, преимущественно в спальне, и браслет находился при нём.

Ходатайство ФСИН, отмечает издание, появилось после того, как в суде выступили нескольких ключевых свидетелей, показания которых зачастую расходились с версией следственных органов. Один из них заявил, что трубы для строительства объекта в Усть-Луге были надлежащего качества, тогда как большая часть обвинений строилась на версии, что они были бывшими в употреблении.

Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит был задержан в декабре 2016 года по обвинению в легализации преступных доходов и хищениях денежных средств, которые были выделены на строительство порта Усть-Луга. Общий ущерб оценили в 202 миллиона рублей, а «Транснефть» дополнительно подала гражданский иск на 3,4 миллиарда рублей. В качестве доказательств ФСБ, которая вела дело, использовала специальную налоговую декларацию, поданную Израйлитом в рамках амнистии капитала. Более трех лет бизнесмен провел под следствием в камере. В марте 2020 года суд изменил меру пресечения на домашний арест, который в конце октября продлили минимум до 2 февраля.