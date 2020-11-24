Валерия Израйлита просят отправить под арест. ФСИН заподозрила, что он гуляет по ночам

Служба исполнения наказаний подала ходатайство о возврате под стражу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. В УФСИН обнаружили, что он нарушает условия домашнего ареста ночными отлучками. Тот же утверждает, что по ночам спит дома.
Как сообщает 47News, Смольнинский суд Петербурга 24 ноября рассматривает ходатайство всеволожского отдела УФСИН Петербурга и Ленобласти об ужесточении меры пресечения Валерию Израйлиту, обвиняемому в легализации преступных доходов и хищениях средств, и заключении его под стражу. С марта коммерсант находится под домашним арестом. Дом он может покидать для явки в суд, посещения медицинских учреждений и получения бытовых и иных услуг. Прогулки возможны только с разрешения инспектора службы исполнения наказаний.
В ходатайстве указано, что 27 октября на Израйлита надели электронный браслет, и по результатам снятия показаний предприниматель якобы отлучался из дома в нарушение условий домашнего ареста. По данным ФСИН, он выходил из дома 12 ноября с 3:50 до 4:11, 13 ноября с 8:18 до 8:37, 14 ноября с 1:11 до 1:26, с 1:42 до 1:59 и затем с 23:12 до 0:03 15 ноября, после чего отлучки зафиксированы с 0:41 до 1:25, с 2:21 до 3:10, с 7:37 до 8:02 и с 21:06 до 21:34 15 ноября. Израйлит же сообщил суду, что в эти промежутки времени был дома, преимущественно в спальне, и браслет находился при нём.
Ходатайство ФСИН, отмечает издание, появилось после того, как в суде выступили нескольких ключевых свидетелей, показания которых зачастую расходились с версией следственных органов. Один из них заявил, что трубы для строительства объекта в Усть-Луге были надлежащего качества, тогда как большая часть обвинений строилась на версии, что они были бывшими в употреблении.
Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит был задержан в декабре 2016 года по обвинению в легализации преступных доходов и хищениях денежных средств, которые были выделены на строительство порта Усть-Луга. Общий ущерб оценили в 202 миллиона рублей, а «Транснефть» дополнительно подала гражданский иск на 3,4 миллиарда рублей. В качестве доказательств ФСБ, которая вела дело, использовала специальную налоговую декларацию, поданную Израйлитом в рамках амнистии капитала. Более трех лет бизнесмен провел под следствием в камере. В марте 2020 года суд изменил меру пресечения на домашний арест, который в конце октября продлили минимум до 2 февраля.