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27.10.2020 17:07
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Суд не заинтересовался залогом в 10 млн рублей и продлил домашний арест Валерию Израйлиту

Смольнинский районный суд продлил домашний арест совладельцу компании «Усть-Луга» Валерию Израйлиту. Бизнесмен будет сидеть в четырёх родных стенах как минимум до 2 февраля.

Как сообщает 27 октября объединённая пресс-служба судов Петербурга, защита просила залог в 10 000 000 рублей или подписку о невыезде. При этом следствие не ходатайствовало о перемещении Израйлита в СИЗО, как ранее предрекал источник ТАСС.

Председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита задержали в декабре 2016 года. Его обвинили в легализации преступных доходов и хищениях средств, выделенных на строительство порта. ФСБ использовала в качестве доказательств специальную налоговую декларацию, поданную Израйлитом в рамках амнистии капитала. Предпринимательское сообщество сочло этот шаг противоречащим обещанию президента Владимира Путина не трогать бизнесменов, которые пожелали вернуть накопленное в Россию.

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