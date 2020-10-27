Суд не заинтересовался залогом в 10 млн рублей и продлил домашний арест Валерию Израйлиту

Смольнинский районный суд продлил домашний арест совладельцу компании «Усть-Луга» Валерию Израйлиту. Бизнесмен будет сидеть в четырёх родных стенах как минимум до 2 февраля.



Как сообщает 27 октября объединённая пресс-служба судов Петербурга, защита просила залог в 10 000 000 рублей или подписку о невыезде. При этом следствие не ходатайствовало о перемещении Израйлита в СИЗО, как ранее предрекал источник ТАСС.



Председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита задержали в декабре 2016 года. Его обвинили в легализации преступных доходов и хищениях средств, выделенных на строительство порта. ФСБ использовала в качестве доказательств специальную налоговую декларацию, поданную Израйлитом в рамках амнистии капитала. Предпринимательское сообщество сочло этот шаг противоречащим обещанию президента Владимира Путина не трогать бизнесменов, которые пожелали вернуть накопленное в Россию.

