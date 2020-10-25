Следствие снова собирается просить о СИЗО для Валерия Израйлита

Следствие планирует вновь ходатайствовать об аресте совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, сообщил 25 октября «Коммерсант» со ссылкой на источник ТАСС. Предпринимателю, находящемуся ныне под домашним арестом, вменяют хищение и вывод за границу более 300 млн руб.



«Обвинение намерено настаивать на мере пресечения в виде заключения под стражу»,— сказал собеседник агентства. Причину он не назвал.



Председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита задержали в декабре 2016 года. Его обвинили в легализации преступных доходов и хищениях средств, выделенных на строительство порта. ФСБ использовала в качестве доказательств специальную налоговую декларацию, поданную Израйлитом в рамках амнистии капитала. Предпринимательское сообщество сочло этот шаг противоречащим обещанию президента Владимира Путина не трогать бизнесменов, которые пожелали вернуть накопленное в Россию.

