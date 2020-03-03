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03.03.2020 14:14
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Валерия Израйлита выпустили из СИЗО, суд отправил его под домашний арест

Смольнинский районный суд Петербурга отказался продлевать Валерию Израйлиту меру пресечения в виде заключения под стражу и отпустил его под домашний арест.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Владимир Ковин, 3 марта судья Анжелика Морозова не удовлетворила ходатайство обвинения о продлении Израйлиту содержания в СИЗО и изменила меру на домашний арест сроком на три месяца.

«Суд не нашел оснований в доводах прокурора и указал на длительное содержание подсудимого под стражей», — добавил защитник.

Председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита задержали в декабре 2016 года. Его обвинили в легализации преступных доходов и хищениях средств, выделенных на строительство порта. ФСБ использовала в качестве доказательств специальную налоговую декларацию, поданную Израйлитом в рамках амнистии капитала. Предпринимательское сообщество сочло этот шаг противоречащим обещанию президента Владимира Путина не трогать бизнесменов, которые пожелали вернуть накопленное в Россию.

© Фонтанка.Ру

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