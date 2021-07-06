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В суд по делу Израйлита вызвали президента «Транснефти» Николая Токарева

Рассказать о переговорах о строительстве нефтебазы в Усть-Луге попросил суд в Петербурге руководителя «Транснефти» Николая Токарева.

Об этом сообщают 47news со ссылкой на объединённую пресс-службу судов. На заседании 6 июля судья Смольнинского районного суда Вероника Морозова удовлетворила ходатайство защиты о допросе президента ПАО «Транснефть».

По словам адвоката Израйлита Сергея Азарова, Токарева будут спрашивать о том, как он вёл переговоры о заключении контракта на строительство нефтебазы в Усть-Луге, как он понял, что его якобы обманули, в чём конкретно заключался обман.

По данным издания, попытки вызвать Токарева на допрос были и в период следствия, но следователь не усмотрел в этом необходимости.

Следствие вменяет Израйлиту два эпизода мошенничества на 208 миллионов рублей при поставке материалов для строительства нефтебазы в Усть-Луге. Пострадавшей стороной в деле выступает корпорация «Транснефть». Во время следствия, по данным 47news, предпринимались попытки вызвать на допрос свидетелем по делу Израйлита в том числе и председателя правления «Транснефти» Николая Токарева, но успехом тогда они не увенчались.

Еще одна вмененная Израйлиту статья связана с валютными транзакциями на 191 миллион рублей. Отметим, что статья Уголовного кодекса 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» введена в июне 2013 года — всего за три месяца до инкриминируемых коммерсанту действий. Также в окончательной редакции обвинения Израйлиту инкриминируется часть четвёртая статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств в особо крупном размере».

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