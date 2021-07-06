В суд по делу Израйлита вызвали президента «Транснефти» Николая Токарева

Рассказать о переговорах о строительстве нефтебазы в Усть-Луге попросил суд в Петербурге руководителя «Транснефти» Николая Токарева.



Об этом сообщают 47news со ссылкой на объединённую пресс-службу судов. На заседании 6 июля судья Смольнинского районного суда Вероника Морозова удовлетворила ходатайство защиты о допросе президента ПАО «Транснефть».



По словам адвоката Израйлита Сергея Азарова, Токарева будут спрашивать о том, как он вёл переговоры о заключении контракта на строительство нефтебазы в Усть-Луге, как он понял, что его якобы обманули, в чём конкретно заключался обман.

