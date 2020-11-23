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На улице Рубинштейна начались работы по созданию платной парковки. Она заработает 7 декабря

СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» начала работы по созданию зоны платной парковки на улице Рубинштейна. Как сообщили 23 ноября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, сейчас ведомство устанавливает дорожные знаки 6.4.17д «Парковка для инвалидов». В начале декабря должны завершиться работы по нанесению дорожной разметки 1.7 синего цвета и установке знаков 6.4.2д «Платная парковка».

Городской центр управления парковками до конца текущей недели проведет работу по установке паркоматов. Они будут располагаться у домов 3, 25, 26 по ул. Рубинштейна. При этом для автомобилистов будут доступны еще три дистанционных способа оплаты парковки — смс-сообщения на номер 2722; мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства города.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на Рубинштейна к 7 декабря запланировано создание 104 платных парковочных мест, 11 из которых — для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц.

Местные жители могут оформить льготное парковочное разрешение через МФЦ или портал госуслуг Санкт-Петербурга. Ежегодная льготная плата составляет 1 800 рублей. Бесплатно оформить разрешение могут участники Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

julesvern
Будут стоять так же плотно , только со снятыми номерами; как на Чехова около 78 отдела ;)
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