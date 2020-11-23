На улице Рубинштейна начались работы по созданию платной парковки. Она заработает 7 декабря

СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» начала работы по созданию зоны платной парковки на улице Рубинштейна. Как сообщили 23 ноября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, сейчас ведомство устанавливает дорожные знаки 6.4.17д «Парковка для инвалидов». В начале декабря должны завершиться работы по нанесению дорожной разметки 1.7 синего цвета и установке знаков 6.4.2д «Платная парковка».



Городской центр управления парковками до конца текущей недели проведет работу по установке паркоматов. Они будут располагаться у домов 3, 25, 26 по ул. Рубинштейна. При этом для автомобилистов будут доступны еще три дистанционных способа оплаты парковки — смс-сообщения на номер 2722; мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства города.

