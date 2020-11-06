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06.11.2020 20:16
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Платная парковка на Рубинштейна появится на неделю позже запланированного

Платная парковка на улице Рубинштейна начнет работать 7 декабря, а не 1-го, как планировалось ранее. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 6 ноября внес корректировки в свой проект распоряжения.

Согласно документу, перечень платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Санкт-Петербурге, пополнится одной строчкой: ул. Рубинштейна от Невского пр. до Загородного пр. и ул. Ломоносова. Здесь должно появиться 104 машино-места, 11 из них — для инвалидов.

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов заявил, что на улице Рубинштейна необходимо навести порядок. «Жители постоянно жалуются на скопление припаркованных машин, автомобильные пробки», — подчеркнул он. Некоторые попытки регламентировать жизнь, особенно ночную, на самой барной улице города уже предпринимаются. Но, как сообщала «Фонтанка», в первые дни действия новых правил гости барной магистрали их проигнорировали. С 20 октября введен запрет на движение транспорта в выходные дни — с 22:00 пятницы до 8:00 утра субботы и в эти же часы — в ночь с субботы на воскресенье. Но, как сообщала «Фонтанка», в первые дни действия новых правил гости барной магистрали их проигнорировали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Komuccap
Давно пора этот грёбаный Рубик вообще сделать пешеходной улицей. Жильцов на личном а/т через шлагбаум по пропускам.
MyAdmiral Kruzenshtern
Хуже простого дурака - дурак инициативный. Посвящается депутату МО Андрухову и любителю кладбищенских оградок Егору Королеву.
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