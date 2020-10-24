«Одного еврея пустили, а другого — нет». Первый день компромисса и последние выходные перед «комендантским часом» для баров на Рубинштейна
Как главная барная улица Петербурга отреагировала на запреты.
На главной барной улице Петербурга вечером 23 октября наступило время реализации долго обсуждавшегося на совещаниях в Смольном компромисса. В первый вечер головной боли хватило и для рестораторов, и для местных жителей. Нарушителей спокойствия горожан выставлял патруль, пытаясь успеть везде. Но накала разгула, несмотря на грядущий запрет на «жаркие танцы», не наблюдалось.
С 23 октября на Рубинштейна должны были стартовать несколько нововведений, призванных примирить тех, кто живет на барной магистрали и тех, кто там работает. Корреспонденты «Фонтанки» отправились посмотреть, что из этого вышло.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
На въезде с Пяти углов на Рубинштейна слева красовалась вывеска: движение ограничено с 22:00 до 8:00 по пятницам и субботам, а также в праздничные дни. На противоположной стороне — дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». Красная звездочка ниже поясняла, когда именно. Аналогичные знаки повесили и на подъездах к улице. Тем не менее свободной проезжей части не было видно: обочины заставлены припаркованными машинами местных, а поток автомобилей, такси, желающих припарковаться в поисках развлечений, игнорируя нововведение, остался прежним.
Исключением для запрета на проезд должны были стать автовладельцы, живущие или работающие на Рубинштейна, и спецтранспорт. Любопытства ради корреспондент подкараулил двух счастливцев, которым удалось занять вакантное место и припарковать машины. Первый заверил, что является жителем, но на вопрос, может ли показать регистрацию, только хмыкнул. Второй оказался просто посетителем, но нарушение ПДД прокомментировал только молчанием.
Бармены, с которыми корреспондент успел перекинуться парой слов, говорили разное. «Если вообще закроют движение, то после 23 часов», — рассказывал один. Второй (уже после часа «икс») подтвердил, что ограничение стартовало в 22:00, но при этом на удивленное «так вон же, все спокойно ездят» посоветовал задать тот же вопрос дорожно-патрульным службам. Их коллега из другого заведения откровенно махнул рукой: «Ой, да не перекроют ничего!»
Впрочем, рестораторы и сами передумали зачищать улицу от автомобилей, о чем направили письмо в Смольный. Да и местных жителей, которые еще ждали, что запрет будет выполняться, волновал вопрос, как попасть домой жильцам без прописки в паспорте.
«А там не опасно? В смысле коронавируса, — с такими словами корреспондента на выходе из Fiddlers Green перехватили два парня. — Мы очень волнуемся, как бы не заразиться». Маска скрывала лицо только одного, но на «дезинфекцию» в бар отправились оба.
У памятника Довлатова стоял привычный гомон и длинноногая девушка в приметных чулках. Ниже по улице рэперы превращали в текст все, что видели вокруг. Особый смысл им виделся в совпадении нумерации дома напротив с наступившим 24 октября.
Вечером местные жители отправились в собственный рейд. Место сбора — напротив дома
В вину заведению поставили громкую музыку, басы которой отдают вибрацией в квартирах и через несколько домов, курение кальянов, отсутствие масок на сотрудниках. Атака приобрела более направленный характер после появления депутата Заксобрания Бориса Вишневского и муниципального народного избранника Владимирского округа Валерия Шапошникова. Во главе с ними аборигены попытались было пройти в бар, но в дверях внушительно высился начальник службы безопасности Богдан. У входа собралась заметная толпа, подошедший иностранец тихонько поинтересовался, что это за «пати» намечается. Прорваться внутрь не удалось ни депутатам, ни жителям. Вызвали не только полицию, но и местный патруль ЧОПа. Правда, стребовать для демонстрации лицензию на торговлю спиртным не удалось даже при содействии подкрепления. Рестораторы, в свою очередь, поделились с «Фонтанкой»: эта локация — их головная боль.
«Фейсконтроль» не распространялся на молодого человека в костюме христианского бога и веночком из гирлянды на голове. Один из активистов на самокате счел уместной шутку: «а почему одного еврея пустили, а другого — нет?».
Костюмированный персонаж привлек к себе внимание патруля позже. Он стоял за диджейским пультом в открытом кузове автомобиля: неоновая мигающая подсветка, декорированные под гробы колонки, шутки на религиозную тему и громкая музыка, которая собрала толпу зевак.
«Я не могу пойти петь в караоке, пока Иисус не благословил меня. Пусть споет!» — пьяно заявляла молодая девушка своей подруге. Выступление уличного музыканта прервал патруль — представление попросили на выезд.
Этой ночью у патруля, четверых внушительных молодых людей, которые курсировали по парам, хватало работы, а их наниматели констатировали объем нарушений, который пытались пресечь: «жаркая ночка».
Недобрым — и непечатным — словом как на самой барной магистрали, так и в заведениях по соседству поминали городских чиновников. Так бары готовились к вводу с 26 октября «комендантского часа» — анонсированного вице-губернатором Евгением Елиным запрета на жаркие танцы и развлечения после 23:00. Его имя звучало повсюду, реже перепадало и губернатору. Накануне Смольный вроде бы разъяснил, как ограничение будет выглядеть на практике. Но бармены терялись с ответами на вопрос «как все это будет». В нескольких заведениях не исключили, что будут тихонько «работать для своих», кто-то осторожно отвечал «посмотрим». В одном из самых известных баров Рубинштейна в ответ за барной стойкой только загадочно заулыбались. «Смотрите, без пятнадцати 11, метро работает, люди сидят, а я должен закрываться? — возмущался бармен в одном из заведений на соседней улице. — А к торговым центрам у них претензий нет».
Интересно, что горожане, отправившиеся этим вечером на поиски развлечений, в подавляющем большинстве о грядущем «комендантском часе» даже не слышали. «Как — закроют? — в ужасе переспросили две молоденькие девушки, по виду — завсегдатаи ночной жизни города. — Опять?!». По соседству смешанная компания, в составе которой был только один обогащенный знанием молодой мужчина, принялась планировать, как и где стоило бы оторваться напоследок.
Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»