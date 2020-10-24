FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
24.10.2020 12:21
5
Печать

«Одного еврея пустили, а другого — нет». Первый день компромисса и последние выходные перед «комендантским часом» для баров на Рубинштейна

Как главная барная улица Петербурга отреагировала на запреты.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На главной барной улице Петербурга вечером 23 октября наступило время реализации долго обсуждавшегося на совещаниях в Смольном компромисса. В первый вечер головной боли хватило и для рестораторов, и для местных жителей. Нарушителей спокойствия горожан выставлял патруль, пытаясь успеть везде. Но накала разгула, несмотря на грядущий запрет на «жаркие танцы», не наблюдалось.

С 23 октября на Рубинштейна должны были стартовать несколько нововведений, призванных примирить тех, кто живет на барной магистрали и тех, кто там работает. Корреспонденты «Фонтанки» отправились посмотреть, что из этого вышло.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На въезде с Пяти углов на Рубинштейна слева красовалась вывеска: движение ограничено с 22:00 до 8:00 по пятницам и субботам, а также в праздничные дни. На противоположной стороне — дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». Красная звездочка ниже поясняла, когда именно. Аналогичные знаки повесили и на подъездах к улице. Тем не менее свободной проезжей части не было видно: обочины заставлены припаркованными машинами местных, а поток автомобилей, такси, желающих припарковаться в поисках развлечений, игнорируя нововведение, остался прежним.

Исключением для запрета на проезд должны были стать автовладельцы, живущие или работающие на Рубинштейна, и спецтранспорт. Любопытства ради корреспондент подкараулил двух счастливцев, которым удалось занять вакантное место и припарковать машины. Первый заверил, что является жителем, но на вопрос, может ли показать регистрацию, только хмыкнул. Второй оказался просто посетителем, но нарушение ПДД прокомментировал только молчанием.

Бармены, с которыми корреспондент успел перекинуться парой слов, говорили разное. «Если вообще закроют движение, то после 23 часов», — рассказывал один. Второй (уже после часа «икс») подтвердил, что ограничение стартовало в 22:00, но при этом на удивленное «так вон же, все спокойно ездят» посоветовал задать тот же вопрос дорожно-патрульным службам. Их коллега из другого заведения откровенно махнул рукой: «Ой, да не перекроют ничего!»

Впрочем, рестораторы и сами передумали зачищать улицу от автомобилей, о чем направили письмо в Смольный. Да и местных жителей, которые еще ждали, что запрет будет выполняться, волновал вопрос, как попасть домой жильцам без прописки в паспорте.

«А там не опасно? В смысле коронавируса, — с такими словами корреспондента на выходе из Fiddlers Green перехватили два парня. — Мы очень волнуемся, как бы не заразиться». Маска скрывала лицо только одного, но на «дезинфекцию» в бар отправились оба.

У памятника Довлатова стоял привычный гомон и длинноногая девушка в приметных чулках. Ниже по улице рэперы превращали в текст все, что видели вокруг. Особый смысл им виделся в совпадении нумерации дома напротив с наступившим 24 октября.

Вечером местные жители отправились в собственный рейд. Место сбора — напротив дома № 14 около бара, который «злостным нарушителем» называют и они, и местные рестораторы. Они с ходу попеняли «Фонтанке» за введение читателей в заблуждение: ограничение по ночам не делает на этот же период улицу пешеходной.

В вину заведению поставили громкую музыку, басы которой отдают вибрацией в квартирах и через несколько домов, курение кальянов, отсутствие масок на сотрудниках. Атака приобрела более направленный характер после появления депутата Заксобрания Бориса Вишневского и муниципального народного избранника Владимирского округа Валерия Шапошникова. Во главе с ними аборигены попытались было пройти в бар, но в дверях внушительно высился начальник службы безопасности Богдан. У входа собралась заметная толпа, подошедший иностранец тихонько поинтересовался, что это за «пати» намечается. Прорваться внутрь не удалось ни депутатам, ни жителям. Вызвали не только полицию, но и местный патруль ЧОПа. Правда, стребовать для демонстрации лицензию на торговлю спиртным не удалось даже при содействии подкрепления. Рестораторы, в свою очередь, поделились с «Фонтанкой»: эта локация — их головная боль.

«Фейсконтроль» не распространялся на молодого человека в костюме христианского бога и веночком из гирлянды на голове. Один из активистов на самокате счел уместной шутку: «а почему одного еврея пустили, а другого — нет?».

Костюмированный персонаж привлек к себе внимание патруля позже. Он стоял за диджейским пультом в открытом кузове автомобиля: неоновая мигающая подсветка, декорированные под гробы колонки, шутки на религиозную тему и громкая музыка, которая собрала толпу зевак.

«Я не могу пойти петь в караоке, пока Иисус не благословил меня. Пусть споет!» — пьяно заявляла молодая девушка своей подруге. Выступление уличного музыканта прервал патруль — представление попросили на выезд.

Этой ночью у патруля, четверых внушительных молодых людей, которые курсировали по парам, хватало работы, а их наниматели констатировали объем нарушений, который пытались пресечь: «жаркая ночка».

Недобрым — и непечатным — словом как на самой барной магистрали, так и в заведениях по соседству поминали городских чиновников. Так бары готовились к вводу с 26 октября «комендантского часа» — анонсированного вице-губернатором Евгением Елиным запрета на жаркие танцы и развлечения после 23:00. Его имя звучало повсюду, реже перепадало и губернатору. Накануне Смольный вроде бы разъяснил, как ограничение будет выглядеть на практике. Но бармены терялись с ответами на вопрос «как все это будет». В нескольких заведениях не исключили, что будут тихонько «работать для своих», кто-то осторожно отвечал «посмотрим». В одном из самых известных баров Рубинштейна в ответ за барной стойкой только загадочно заулыбались. «Смотрите, без пятнадцати 11, метро работает, люди сидят, а я должен закрываться? — возмущался бармен в одном из заведений на соседней улице. — А к торговым центрам у них претензий нет».

Интересно, что горожане, отправившиеся этим вечером на поиски развлечений, в подавляющем большинстве о грядущем «комендантском часе» даже не слышали. «Как — закроют? — в ужасе переспросили две молоденькие девушки, по виду — завсегдатаи ночной жизни города. — Опять?!». По соседству смешанная компания, в составе которой был только один обогащенный знанием молодой мужчина, принялась планировать, как и где стоило бы оторваться напоследок.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

261887361
на кладбище свой ПОРЯДОК.
------------------------------------------------
Чиновники и СМИ хотят воплотить на ул. Рубинштейна,
злодейский мичуринский тезис : « мы не можем ждать милостей от природы
Взять их у неё – наша задача»,

А Японии и в США поезда громыхают на уровне 3-5 этажей.
Миллионы людей живут без вмешательства Чиновников.
- Квартиры резко дешевеют и продаются.
-ставят двойные/тройные окна,десятки типов шумо-изоляции и в "заведениях" и в квартирах.
P.S. Сострадаю Горожанам Волгограда живущим на улицах прилегающи к Памятнику.
Forest_loon
То есть, еврейских погромов в эту ночь не было.... ))) (странные заголовки, дорогая редакция )
Djnyana
От такой атмосферы, у депутата даже маска с носа съехала..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний