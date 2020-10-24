«Одного еврея пустили, а другого — нет». Первый день компромисса и последние выходные перед «комендантским часом» для баров на Рубинштейна

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На главной барной улице Петербурга вечером 23 октября наступило время реализации долго обсуждавшегося на совещаниях в Смольном компромисса. В первый вечер головной боли хватило и для рестораторов, и для местных жителей. Нарушителей спокойствия горожан выставлял патруль, пытаясь успеть везде. Но накала разгула, несмотря на грядущий запрет на «жаркие танцы», не наблюдалось.

С 23 октября на Рубинштейна должны были стартовать несколько нововведений, призванных примирить тех, кто живет на барной магистрали и тех, кто там работает. Корреспонденты «Фонтанки» отправились посмотреть, что из этого вышло.



Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На въезде с Пяти углов на Рубинштейна слева красовалась вывеска: движение ограничено с 22:00 до 8:00 по пятницам и субботам, а также в праздничные дни. На противоположной стороне — дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». Красная звездочка ниже поясняла, когда именно. Аналогичные знаки повесили и на подъездах к улице. Тем не менее свободной проезжей части не было видно: обочины заставлены припаркованными машинами местных, а поток автомобилей, такси, желающих припарковаться в поисках развлечений, игнорируя нововведение, остался прежним. Исключением для запрета на проезд должны были стать автовладельцы, живущие или работающие на Рубинштейна, и спецтранспорт. Любопытства ради корреспондент подкараулил двух счастливцев, которым удалось занять вакантное место и припарковать машины. Первый заверил, что является жителем, но на вопрос, может ли показать регистрацию, только хмыкнул. Второй оказался просто посетителем, но нарушение ПДД прокомментировал только молчанием. Бармены, с которыми корреспондент успел перекинуться парой слов, говорили разное. «Если вообще закроют движение, то после 23 часов», — рассказывал один. Второй (уже после часа «икс») подтвердил, что ограничение стартовало в 22:00, но при этом на удивленное «так вон же, все спокойно ездят» посоветовал задать тот же вопрос дорожно-патрульным службам. Их коллега из другого заведения откровенно махнул рукой: «Ой, да не перекроют ничего!»



Впрочем, рестораторы и сами передумали зачищать улицу от автомобилей, о чем направили письмо в Смольный. Да и местных жителей, которые еще ждали, что запрет будет выполняться, волновал вопрос, как попасть домой жильцам без прописки в паспорте.

«А там не опасно? В смысле коронавируса, — с такими словами корреспондента на выходе из Fiddlers Green перехватили два парня. — Мы очень волнуемся, как бы не заразиться». Маска скрывала лицо только одного, но на «дезинфекцию» в бар отправились оба.

У памятника Довлатова стоял привычный гомон и длинноногая девушка в приметных чулках. Ниже по улице рэперы превращали в текст все, что видели вокруг. Особый смысл им виделся в совпадении нумерации дома напротив с наступившим 24 октября.

Вечером местные жители отправились в собственный рейд. Место сбора — напротив дома № 14 около бара, который «злостным нарушителем» называют и они, и местные рестораторы. Они с ходу попеняли «Фонтанке» за введение читателей в заблуждение: ограничение по ночам не делает на этот же период улицу пешеходной.



В вину заведению поставили громкую музыку, басы которой отдают вибрацией в квартирах и через несколько домов, курение кальянов, отсутствие масок на сотрудниках. Атака приобрела более направленный характер после появления депутата Заксобрания Бориса Вишневского и муниципального народного избранника Владимирского округа Валерия Шапошникова. Во главе с ними аборигены попытались было пройти в бар, но в дверях внушительно высился начальник службы безопасности Богдан. У входа собралась заметная толпа, подошедший иностранец тихонько поинтересовался, что это за «пати» намечается. Прорваться внутрь не удалось ни депутатам, ни жителям. Вызвали не только полицию, но и местный патруль ЧОПа. Правда, стребовать для демонстрации лицензию на торговлю спиртным не удалось даже при содействии подкрепления. Рестораторы, в свою очередь, поделились с «Фонтанкой»: эта локация — их головная боль. «Фейсконтроль» не распространялся на молодого человека в костюме христианского бога и веночком из гирлянды на голове. Один из активистов на самокате счел уместной шутку: «а почему одного еврея пустили, а другого — нет?».



Костюмированный персонаж привлек к себе внимание патруля позже. Он стоял за диджейским пультом в открытом кузове автомобиля: неоновая мигающая подсветка, декорированные под гробы колонки, шутки на религиозную тему и громкая музыка, которая собрала толпу зевак. «Я не могу пойти петь в караоке, пока Иисус не благословил меня. Пусть споет!» — пьяно заявляла молодая девушка своей подруге. Выступление уличного музыканта прервал патруль — представление попросили на выезд. Этой ночью у патруля, четверых внушительных молодых людей, которые курсировали по парам, хватало работы, а их наниматели констатировали объем нарушений, который пытались пресечь: «жаркая ночка».

Недобрым — и непечатным — словом как на самой барной магистрали, так и в заведениях по соседству поминали городских чиновников. Так бары готовились к вводу с 26 октября «комендантского часа» — анонсированного вице-губернатором Евгением Елиным запрета на жаркие танцы и развлечения после 23:00. Его имя звучало повсюду, реже перепадало и губернатору. Накануне Смольный вроде бы разъяснил, как ограничение будет выглядеть на практике. Но бармены терялись с ответами на вопрос «как все это будет». В нескольких заведениях не исключили, что будут тихонько «работать для своих», кто-то осторожно отвечал «посмотрим». В одном из самых известных баров Рубинштейна в ответ за барной стойкой только загадочно заулыбались. «Смотрите, без пятнадцати 11, метро работает, люди сидят, а я должен закрываться? — возмущался бармен в одном из заведений на соседней улице. — А к торговым центрам у них претензий нет».

