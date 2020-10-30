«На этой улице необходимо навести порядок». Александр Беглов поручил взять на контроль улицу Рубинштейна
Ситуация на улице Рубинштейна взята на особый контроль органами власти и правоохранительными органами. Такое поручение дал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает 30 октября пресс-служба Смольного.
Правда, пока речь о дорожной ситуации. «Жители постоянно жалуются на скопление припаркованных машин, автомобильные пробки. На этой популярной среди горожан и гостей улице необходимо навести порядок», — цитирует пресс-служба слова главы города.
С 20 октября на улице Рубинштейна введен запрет на движение транспорта в выходные дни — с 22.00 пятницы до 8.00 утра субботы и в эти же часы — в ночь с субботы на воскресенье.
Кроме того, в праздничные дни движение запрещено 24 часа в сутки. Установлены соответствующие знаки — 3.2. «Движение запрещено» и 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни». Но, как сообщала «Фонтанка», в первые дни действия новых правил гости барной магистрали их проигнорировали.
С 24 октября сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению нарушителей, сообщили в Смольном. Очередная проверка состоится 31 октября.