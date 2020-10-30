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30.10.2020 17:54
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«На этой улице необходимо навести порядок». Александр Беглов поручил взять на контроль улицу Рубинштейна

Ситуация на улице Рубинштейна взята на особый контроль органами власти и правоохранительными органами. Такое поручение дал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает 30 октября пресс-служба Смольного.

Правда, пока речь о дорожной ситуации. «Жители постоянно жалуются на скопление припаркованных машин, автомобильные пробки. На этой популярной среди горожан и гостей улице необходимо навести порядок», — цитирует пресс-служба слова главы города.

С 20 октября на улице Рубинштейна введен запрет на движение транспорта в выходные дни — с 22.00 пятницы до 8.00 утра субботы и в эти же часы — в ночь с субботы на воскресенье.

Кроме того, в праздничные дни движение запрещено 24 часа в сутки. Установлены соответствующие знаки — 3.2. «Движение запрещено» и 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни». Но, как сообщала «Фонтанка», в первые дни действия новых правил гости барной магистрали их проигнорировали.

С 24 октября сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению нарушителей, сообщили в Смольном. Очередная проверка состоится 31 октября.

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Комментарии (7)

Ифка
единственная проблема в городе - Рублиштейна
sakorol
ну теперь держись рестораторы.Беглов порядок наведет
Вашъ Хозяинъ
Для начала уважаемому товарищу Беглову следует навести порядок в своей голове!
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