«На этой улице необходимо навести порядок». Александр Беглов поручил взять на контроль улицу Рубинштейна

Ситуация на улице Рубинштейна взята на особый контроль органами власти и правоохранительными органами. Такое поручение дал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает 30 октября пресс-служба Смольного.



Правда, пока речь о дорожной ситуации. «Жители постоянно жалуются на скопление припаркованных машин, автомобильные пробки. На этой популярной среди горожан и гостей улице необходимо навести порядок», — цитирует пресс-служба слова главы города.

С 20 октября на улице Рубинштейна введен запрет на движение транспорта в выходные дни — с 22.00 пятницы до 8.00 утра субботы и в эти же часы — в ночь с субботы на воскресенье.