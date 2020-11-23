Ученые расскажут, как научить детей правильно сомневаться

В прошлой дискуссии проекта Social Club и Ассоциации выпускников СПбГУ #ЧТО_ПРОИСХОДИТ обсуждали фейки. Нынешняя — логичное продолжение. Как ученые прививают собственным детям научное (стало быть, критическое) мышление, узнаем 28 ноября — бесплатно.
В детстве прилично верить сказкам, но и во взрослом возрасте многие эту веру не теряют, только сказки уже другие — про ретроградный Меркурий, всемогущие народные средства, рептилоидов и т. д. Причем, как отмечено наукой, стоит человеку поверить в одну ахинею, она тут же расчищает место для другой. С другой стороны, если у человека сконструирована научная картина мира, в нее уже трудно затесаться совсем уж ереси. Кстати, формировать эту научную картину вполне могут и сказки. Например, физик Алексей Кавокин, профессор британского университета Саутгемптона и руководитель лаборатории в СПбГУ (и вообще первый из российских ученых — лауреат премии ISCS 2020 Quantum Devices), пишет детские книжки про английского кота Саладина. Ученого (и его четверых детей) не смущает то, что кот почему-то разговаривает по-человечески — главное, он проницателен и рассуждает логически. Химик Денис Байгозин из Президентского физматлицея № 239 подкрепляет научную бдительность учеников в своем «Блоге химика». Биолог Лурье Иван Квасов может себе позволить обойтись без сказок, потому что миллионы лет назад на территории Петербурга проживали такие причудливые существа, что ни одному сказочнику не придумать.
Как учить детей проверять факты, развивать в них проницательность и научное любопытство, обсуждаем 28 ноября в Social Club (Рубинштейна, 40) в 12:.30. Можно очно (нужна регистрация), можно онлайн — по ссылке. 12+
Александра Шеромова