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47news показало, как Сергей из Осьмино демонстрировал кунг-фу полицейским

Издание 47news 23 ноября показало происходившее в патрульной машине дорожной полиции, доставлявшей в отдел пьяного жителя Лужского района Ленобласти. Сергей из Осьмино решил продемонстрировать инспекторам приемы восточных единоборств, но те отреагировали хладнокровно.

Сам инцидент произошел 21 ноября. Инспекторы везли в отдел нетрезвого водителя Сергея, которого остановили у его родной деревни Осьмино. На записи, раздобытой 47news, видно, что задержанный поначалу чуть ли не по-приятельски болтает с полицейским, вместе с которым он сидит на заднем сиденье. Неожиданно Сергей вскидывает ногу и бьет ей прямо по голове сидящего впереди водителя. Тот лишь пригибается, а его напарник быстро и аккуратно убирает ногу на место.

Районный отдел СК Ленобласти по Лужскому району уже возбудил по этому факту уголовное дело по статье 318 УК — «Применение насилия в отношении представителя власти».

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