«Неправильная» медсестра. Губернатор заявил, что расширять категории получателей коронавирусных выплат не планируется

Расширять категории получателей единовременных компенсационных выплат для медработников, пострадавших от коронавируса, не планируется. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. Депутат обращался к главе города в связи с отказом в единовременной выплате семье медицинской сестры Психоневрологического интерната № 3 Нины Герасимовой, которая скончалась от новой коронавирусной инфекции 14 июля.

Нина Герасимова заболела COVID-19 в результате оказания социальных услуг заболевшим из числа проживающих в ПНИ. Однако в единовременной выплате в размере 1 млн рублей семье погибшей медсестры отказали, так как, согласно постановлению правительства Петербурга № 221 , ПНИ № 3 является стационарным учреждением социального обслуживания, и действие постановления на его медработников не распространяется.



Случай Нины Герасимовой не единичный, эпидемия сильно ударила по социальным учреждениям постоянного проживания. Борис Вишневский просил распространить действие постановления № 221 на сотрудников медицинских учреждений, которые, не являясь медработниками, обеспечивают условия для оказания медпомощи и вынуждены контактировать с зараженными пациентами: лифтеров, буфетчиков и санитарок, а также медицинских психологов, сотрудников негосударственных медицинских учреждений и на диспетчеров скорой помощи.



«Беглов отказывает в выплате семье погибшей медсестры из ПНИ-3, Нины Николаевны Герасимовой, потому что «целью деятельности ПНИ является социальное обслуживание». Но там было множество заболевших ковидом — о которых она заботилась и от которых заразилась! — говорит Борис Вишневский. — На мой взгляд, это возмутительный цинизм по отношению к тем, кто, в отличие от него, рискует жизнями».

