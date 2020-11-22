«Неправильная» медсестра. Губернатор заявил, что расширять категории получателей коронавирусных выплат не планируется

Расширять категории получателей единовременных компенсационных выплат для медработников, пострадавших от коронавируса, не планируется. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. Депутат обращался к главе города в связи с отказом в единовременной выплате семье медицинской сестры Психоневрологического интерната
Нина Герасимова заболела COVID-19 в результате оказания социальных услуг заболевшим из числа проживающих в ПНИ. Однако в единовременной выплате в размере 1 млн рублей семье погибшей медсестры отказали, так как, согласно постановлению правительства Петербурга
Случай Нины Герасимовой не единичный, эпидемия сильно ударила по социальным учреждениям постоянного проживания. Борис Вишневский просил распространить действие постановления
«Беглов отказывает в выплате семье погибшей медсестры из ПНИ-3, Нины Николаевны Герасимовой, потому что «целью деятельности ПНИ является социальное обслуживание». Но там было множество заболевших ковидом — о которых она заботилась и от которых заразилась! — говорит Борис Вишневский. — На мой взгляд, это возмутительный цинизм по отношению к тем, кто, в отличие от него, рискует жизнями».
Выплаты, введенные для медработников, пострадавших от коронавируса, неоднократно становились причиной спорных ситуаций. Некоторые медработники, которым было отказано в выплатах, обратились в суд. Первой стала санитарка медцентра имени Вредена Мария Александрова, которая позже решила добиваться справедливости через Генпрокуратуру. Еще 15 работников городской скорой помощи подали иски в районные суды города.