Санитарка из медцентра имени Вредена, которая первой в стране подала иск после отказа в коронавирусных выплатах, обратилась в Генпрокуратуру

Санитарка медицинского центра травматологии им. Вредена Мария Александрова, которая первой в стране обратилась в суд из-за отказа в коронавирусных компенсационных выплатах, подала жалобу в Генеральную прокуратуру. Об этом «Фонтанке» 18 ноября рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Александрова требует обязать руководство медицинского центра выдать ей акт о признании ее пострадавшей от новой коронавирусной инфекции при исполнении ею трудовых обязанностей и применить меры прокурорского реагирования к лицам, которые отказали ей в этом.

«Мы изучили документы, которые имеются у Марии Александровой, и решили, что жалоба в прокуратуру с юридической точки зрения имеет больше перспектив, чем иск в суд, — говорит Алексей Прянишников. — В трудовом договоре, который есть у Марии Александровой, четко прописаны ее обязанности. В них входит непосредственный контакт с пациентами, их постельным бельем и продуктами их жизнедеятельности. Несмотря на манипуляции с перемещением Александровой с должности санитарки на должность уборщицы, эти обязанности оставались неизменными. Наш опыт показывает, что прокуратура довольно быстро реагирует на такие обращения. Так, родственники медрегистратора Марии Тышко, которая скончалась от коронавируса весной, смогли получить региональную компенсацию после обращения в прокуратуру. Прокуратура установила, что Мария Тышко заразилась коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей. В настоящее время ведутся переговоры с Фондом социального страхования о получении федеральной выплаты по президентскому указу № 313 в размере 2,6 млн рублей».

