В Петербурге всё больше несогласных с отказом в коронавирусных выплатах. Новые иски подали работники скорой помощи

Еще шесть работников городской станции скорой медицинской помощи обратились в суд из-за отказа в предоставлении единовременной выплаты в связи с оказанием помощи пациентам, заболевшим COVID-19. Таким образом, их количество увеличилось до 15.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 ноября, иск к районной администрации зарегистрировал Кировский райсуд. Фельдшеры и медсестры утверждают, что подавали заявления на получение выплат 3 и 17 июля, а также 9 сентября и 8 октября, но получили от чиновников отказ, так как «инфицирование истцов произошло при обстоятельствах, не связанных с непосредственным оказанием помощи пациентам». Медики хотят оспорить это решение.