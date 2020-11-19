FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Петербурге всё больше несогласных с отказом в коронавирусных выплатах. Новые иски подали работники скорой помощи

Еще шесть работников городской станции скорой медицинской помощи обратились в суд из-за отказа в предоставлении единовременной выплаты в связи с оказанием помощи пациентам, заболевшим COVID-19. Таким образом, их количество увеличилось до 15.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 ноября, иск к районной администрации зарегистрировал Кировский райсуд. Фельдшеры и медсестры утверждают, что подавали заявления на получение выплат 3 и 17 июля, а также 9 сентября и 8 октября, но получили от чиновников отказ, так как «инфицирование истцов произошло при обстоятельствах, не связанных с непосредственным оказанием помощи пациентам». Медики хотят оспорить это решение.

Неделей ранее аналогичный иск поступил в суд от девяти работников городской станции скорой медицинской помощи. Согласно данным с официального сайта СПб ГБУЗ ГССМП, в штате учреждения состоят 324 врача и 1385 человек, трудящихся в качестве среднего медперсонала.

Комиссия комитета по социальной политике в итоге признала их пострадавшими. Решающим голосом «за» выплаты заболевшим от своих пациентов было за председателем городского ведомства Александром Ржаненковым. Подробнее читайте на сайте «Доктор Питер».

Как ранее писала«Фонтанка», первопроходцем в этом деле стала санитарка НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Мария Александрова. В конце октября этого года она приняла решение судиться с системой из-за коронавирусных выплат. Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки». Однако не всем удается даже зарегистрировать иск в суде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

VVM1962
А началось кидалово очень давно. Когда вован дворец в стрельне себе строил, сколько фирм и простых людей кинули. Фирмам не платили. а кому-то сожгли собственность.
USSR_forever
молодцы, надесюь им суд присудит соответствующие выплаты.... люди ставят на кону свою жизнь, а чиновники-казнокрады отдавать честно заработанное не торопятся... не иначе, как набивают свои карманы их выплатами... другого предположения у меня нет. Врачи и мед.персонал ЗАСЛУЖИЛИ больше, чем просто СПАСИБО!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний