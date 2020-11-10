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10.11.2020 15:07
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Суд отклонил иск частного врача к губернатору Петербурга о выплатах за работу с коронавирусными больными

Попытка добиться выплат за работу с коронавирусными больными в судебном порядке обернулась неудачей для частного врача Светланы Николаевой. Свои претензии она адресовала губернатору Петербурга Александру Беглову.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 10 ноября, медик обратилась в суд с иском к главе города, чтобы тот обязал его принять решение о выплате субсидий сотрудникам частных медицинских организаций, работающих с пациентами, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, а также с людьми, находящимися в группе риска. Помимо этого исковое заявление содержало требование определить порядок таких выплат.

Смольнинский районный суд отказал в принятии иска, «так как издание нормативного правового акта относится исключительно к компетенции органов исполнительной и законодательной власти».

«Принятие к производству требований о возложении обязанностей на губернатора вынести решение о выплате субсидий частным медицинским организациям Петербурга будет являться нарушением конституционного принципа разделения властей», — добавили в объединенной пресс-службе судов.

На минувшей неделе медицинские работники получили 77 миллионов стимулирующих выплат, об этом отчиталась Генпрокуратура РФ. Однако некоторым из них приходится доказывать то, что они им положены, через суд. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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