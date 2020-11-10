Суд отклонил иск частного врача к губернатору Петербурга о выплатах за работу с коронавирусными больными

Попытка добиться выплат за работу с коронавирусными больными в судебном порядке обернулась неудачей для частного врача Светланы Николаевой. Свои претензии она адресовала губернатору Петербурга Александру Беглову.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 10 ноября, медик обратилась в суд с иском к главе города, чтобы тот обязал его принять решение о выплате субсидий сотрудникам частных медицинских организаций, работающих с пациентами, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, а также с людьми, находящимися в группе риска. Помимо этого исковое заявление содержало требование определить порядок таких выплат.