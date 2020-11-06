Генпрокуратура заставила перечислить более 200 млн рублей медикам и предпринимателям
Генпрокуратура России отчиталась о перечислении стимулирующих выплат и о защите прав медиков и предпринимателей. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 6 ноября.
Как говорится в сообщении, за минувшую неделю сотрудники прокуратуры обеспечили перечисление 77 миллионов рублей стимулирующих выплат медикам. «Восстановлены права 281 медицинского сотрудника, защищены трудовые права более 2,8 тысячи граждан и погашена задолженность по зарплате в размере свыше 76 млн рублей», — добавили в ведомстве.
Помимо этого благодаря мерам прокурорского реагирования заказчиками исполнены денежные обязательства по муниципальным и государственным контрактам на сумму более 145 млн рублей, пресечено 120 проверочных мероприятий органов контроля, предпринятых вопреки установленному мораторию, также сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
По информации ведомства, всего за минувшую неделю выявлено 1439 нарушений закона, внесено 682 представления, в суды направлено 202 иска, объявлено 114 предостережений. По протестам прокуроров отменены (изменены) 43 правовых акта. По инициативе прокуроров 133 человека привлечены к административной ответственности, 364 — к дисциплинарной.
В России и Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки в стране — плюс 20 582 новых случая, в городе — 1171. Растет и летальная статистика.