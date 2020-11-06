Генпрокуратура заставила перечислить более 200 млн рублей медикам и предпринимателям

Генпрокуратура России отчиталась о перечислении стимулирующих выплат и о защите прав медиков и предпринимателей. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 6 ноября.



Как говорится в сообщении, за минувшую неделю сотрудники прокуратуры обеспечили перечисление 77 миллионов рублей стимулирующих выплат медикам. «Восстановлены права 281 медицинского сотрудника, защищены трудовые права более 2,8 тысячи граждан и погашена задолженность по зарплате в размере свыше 76 млн рублей», — добавили в ведомстве.