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06.11.2020 16:06
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Генпрокуратура заставила перечислить более 200 млн рублей медикам и предпринимателям

Генпрокуратура России отчиталась о перечислении стимулирующих выплат и о защите прав медиков и предпринимателей. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 6 ноября.

Как говорится в сообщении, за минувшую неделю сотрудники прокуратуры обеспечили перечисление 77 миллионов рублей стимулирующих выплат медикам. «Восстановлены права 281 медицинского сотрудника, защищены трудовые права более 2,8 тысячи граждан и погашена задолженность по зарплате в размере свыше 76 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Помимо этого благодаря мерам прокурорского реагирования заказчиками исполнены денежные обязательства по муниципальным и государственным контрактам на сумму более 145 млн рублей, пресечено 120 проверочных мероприятий органов контроля, предпринятых вопреки установленному мораторию, также сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По информации ведомства, всего за минувшую неделю выявлено 1439 нарушений закона, внесено 682 представления, в суды направлено 202 иска, объявлено 114 предостережений. По протестам прокуроров отменены (изменены) 43 правовых акта. По инициативе прокуроров 133 человека привлечены к административной ответственности, 364 — к дисциплинарной.

В России и Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки в стране — плюс 20 582 новых случая, в городе — 1171. Растет и летальная статистика.

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