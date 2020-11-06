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06.11.2020 11:09
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Коронавирусная статистика смертей в Петербурге снова пошла в рост

В России за сутки признаны коронавирусными 378 летальных исходов, 54 из них приходится на Петербург, сообщает 6 ноября оперативный штаб. Накануне смертей в Северной столице было вдвое меньше.

Общее число умерших в городе достигло 4 080 человек. По суточному приросту Петербург продолжает удерживать второе место, на первом Москва. В столице зафиксировано 69 новых смертей.

Всего за последние 24 часа данные о 378 умерших поступили из 61 региона, Ленинградской области в этом списке нет.

По официальным данным, за весь период пандемии в России скончались 29 887 человек. Чуть более четверти из них — в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин полагает, что в 95% случаев люди сами виноваты в своей смерти от COVID-19.

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