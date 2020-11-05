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05.11.2020 23:17
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Собянин заявил, что в 95 процентах случаев люди сами виноваты в своей смерти от коронавируса

Почти все люди, умершие в больницах от коронавируса, якобы пытались излечиться от него сами. Об этом 5 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отвечал на вопрос о том, хватает ли в столице лекарств от COVID-19. Мэр заверил, что их всегда было «в достаточном количестве».

«Главное при этом не рваться в аптеку и не покупать лекарства, не заниматься самолечением. Вы знаете, кто умирает в наших больницах? В первую очередь те, кто занимался самолечением. Таких людей 95 процентов. Не надо пытаться найти подходящее лекарство в аптеках», — подчеркнул Собянин.

Любопытно, что он не стал советовать и сразу ехать в больницу. «Нужно звонить врачам и получать рецепт для получения лекарств, тех, которые пропишет врач», — объяснил алгоритм действий мэр Москвы.

«Фонтанка» ранее писала о том, что в Петербурге выписанное врачом лекарством получить зачастую невозможно — его либо нет в аптеке, либо его отказываются продавать.

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Комментарии (21)

Wert
Вот чего онэ там курят?
Легин
Сейчас снова начнут писать про кровавый режим, не верите? Читайте ниже.
pregatus
Иногда создаётся впечатление, что Собянин немного заботится о москвичах, но после таких заявлений понимаешь, что нет - им всем плевать.
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