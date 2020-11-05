Собянин заявил, что в 95 процентах случаев люди сами виноваты в своей смерти от коронавируса

Почти все люди, умершие в больницах от коронавируса, якобы пытались излечиться от него сами. Об этом 5 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



Он отвечал на вопрос о том, хватает ли в столице лекарств от COVID-19. Мэр заверил, что их всегда было «в достаточном количестве».



«Главное при этом не рваться в аптеку и не покупать лекарства, не заниматься самолечением. Вы знаете, кто умирает в наших больницах? В первую очередь те, кто занимался самолечением. Таких людей 95 процентов. Не надо пытаться найти подходящее лекарство в аптеках», — подчеркнул Собянин.

