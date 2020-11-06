Коронавирус в Петербурге взял новый психологический рубеж. За сутки — 1171
Число новых случаев заболевания COVID-19 в Петербурге, зафиксированное за последние сутки, превысило 1100 и составило 1171. Об этом 6 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это новый рекорд.
Тысяча была превышена совсем недавно: 4 ноября зафиксировали 1031, а 5-го — 1093 случая.
В целом по России также установлен рекорд: за прошедшие сутки выявили 20 582 случая заражения коронавирусом. Новых заболевших нашли во всех российских регионах. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 6253. Петербург по-прежнему остается на второй строчке.
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о почти 44,5 тысячах обследованных на COVID-19 за сутки. Медицинское наблюдение все еще необходимо для 4380 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 67 434.
С начала пандемии в России зафиксировали 1 733 440 случаев COVID-19. Это по-прежнему четвертый результат в мире после Бразилии (5,6 миллиона), Индии (8,4 миллиона) и США (9,6 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 296 124) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировали 29 887.