Коронавирус в Петербурге взял новый психологический рубеж. За сутки — 1171

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Петербурге, зафиксированное за последние сутки, превысило 1100 и составило 1171. Об этом 6 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это новый рекорд.

Тысяча была превышена совсем недавно: 4 ноября зафиксировали 1031, а 5-го — 1093 случая.

В целом по России также установлен рекорд: за прошедшие сутки выявили 20 582 случая заражения коронавирусом. Новых заболевших нашли во всех российских регионах. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 6253. Петербург по-прежнему остается на второй строчке.