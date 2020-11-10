Работники станции скорой помощи подали иск к Смольному из-за отказа в коронавирусных выплатах
Девять работников городской станции скорой медицинской помощи решили бороться за коронавирусные выплаты через суд, призвав к ответу Смольный. Об этом 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Соответствующий коллективный иск зарегистрировал Куйбышевский районный суд. В нем говорится, что 17 и 21 июля, а также 28 августа 2020 года они подавали в комитет по социальной политике заявление о предоставлении единовременной выплаты медицинским работникам, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Однако им пришел отказ, основанием для которого стало то, что их инфицирование произошло при обстоятельствах, которые якобы не связаны с оказанием помощи таким пациентам.
«Истцы (9 человек) с решениями не согласны, просят суд их отменить и обязать комитет принять решения о выплате. К производству административное исковое заявление пока не принято», — также говорится в сообщении пресс-службы судов.
Первопроходцем в этом деле стала санитарка НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Мария Александрова. В конце октября этого года она приняла решение судиться с системой из-за коронавирусных выплат. Подробнее об этой истории читайте на «Фонтанке». Однако не всем удается даже зарегистрировать иск в суде.