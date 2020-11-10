Работники станции скорой помощи подали иск к Смольному из-за отказа в коронавирусных выплатах

Соответствующий коллективный иск зарегистрировал Куйбышевский районный суд. В нем говорится, что 17 и 21 июля, а также 28 августа 2020 года они подавали в комитет по социальной политике заявление о предоставлении единовременной выплаты медицинским работникам, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

Девять работников городской станции скорой медицинской помощи решили бороться за коронавирусные выплаты через суд, призвав к ответу Смольный. Об этом 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако им пришел отказ, основанием для которого стало то, что их инфицирование произошло при обстоятельствах, которые якобы не связаны с оказанием помощи таким пациентам.



«Истцы (9 человек) с решениями не согласны, просят суд их отменить и обязать комитет принять решения о выплате. К производству административное исковое заявление пока не принято», — также говорится в сообщении пресс-службы судов.



Первопроходцем в этом деле стала санитарка НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Мария Александрова. В конце октября этого года она приняла решение судиться с системой из-за коронавирусных выплат. Подробнее об этой истории читайте на «Фонтанке». Однако не всем удается даже зарегистрировать иск в суде.

