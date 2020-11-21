В Волгограде 21 ноября нарушитель ПДД напал на сотрудников Госавтоинспекции. Следственный комитет РФ по области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).

По данным СК , при патрулировании улиц в Дзержинском районе города экипаж ДПС заметил красный БМВ с недействительными транзитными номерами. К тому же машина пошла на обгон по встречной полосе, где это запрещено. Водителю дали сигнал остановиться, он нажал на газ. На Голубинской улице полицейские блокировали автомобиль, водитель выскочил и накинулся на них с металлическим прутом. Старшего лейтенанта он несколько раз ударил по голове. Напарник пострадавшего применил табельное оружие: по информации V1.RU , сначала выстрелил вверх, а потом агрессору в ногу.

Старший лейтенант и 35-летний подозреваемый госпитализированы. Злоумышленник находится в больнице под охраной, следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу.

V1.RU уточняет, нападавшему сделали операцию. Состояние раненого полицейского медики оценивают как средне тяжёлое, опасений оно не вызывает.

Любопытна история красной БМВ. В полиции выяснили, что подозреваемый купил её в 2004 году и с тех пор официально на себя не регистрировал. При этом следователи обнаружили договор купли-продажи транспортного средства от 19 ноября 2020 года, где подозреваемый выступает и продавцом, и покупателем.