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СК показал видео, на котором водитель BMW бьёт гаишников монтировкой

В Волгограде 21 ноября нарушитель ПДД напал на сотрудников Госавтоинспекции. Следственный комитет РФ по области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).

Автор: Евгений Шатило, читательница V1.RU

По данным СК, при патрулировании улиц в Дзержинском районе города экипаж ДПС заметил красный БМВ с недействительными транзитными номерами. К тому же машина пошла на обгон по встречной полосе, где это запрещено. Водителю дали сигнал остановиться, он нажал на газ. На Голубинской улице полицейские блокировали автомобиль, водитель выскочил и накинулся на них с металлическим прутом. Старшего лейтенанта он несколько раз ударил по голове. Напарник пострадавшего применил табельное оружие: по информации V1.RU, сначала выстрелил вверх, а потом агрессору в ногу.

Старший лейтенант и 35-летний подозреваемый госпитализированы. Злоумышленник находится в больнице под охраной, следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу.

V1.RU уточняет, нападавшему сделали операцию. Состояние раненого полицейского медики оценивают как средне тяжёлое, опасений оно не вызывает.

Любопытна история красной БМВ. В полиции выяснили, что подозреваемый купил её в 2004 году и с тех пор официально на себя не регистрировал. При этом следователи обнаружили договор купли-продажи транспортного средства от 19 ноября 2020 года, где подозреваемый выступает и продавцом, и покупателем.

Кадр из видео&nbsp;<p><a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCOiAwKQuFMdJuK7wwDIoKpA" dir="auto">Следственного комитета Российской Федерации</a><br></p><p>в YouTube</p>
Кадр из видео 

Следственного комитета Российской Федерации

в YouTube

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Комментарии (9)

262847481
А в штатах его бы завалили копы. И вся демократия...
hal9000
да менты такие же как и он...встретились два одиночества называется...нафига они так по гопарьски сразу начали дверь выламывать...куда он там в пробке делся бы..короч дичь какая то..
dozer_666
Правильно мусаров окучил!
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