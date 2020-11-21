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Туктамышева сенсационно обыграла на Гран-при юных москвичек. Трусова провалилась, упав четыре раза

На московском этапе Гран-при по фигурному катанию завершились женские соревнования. Сенсацию сотворила 23-летняя петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, обойдя всех более молодых соперниц и заняв первое место с результатом 223,39 балла по итогам двух программ.

В произвольной программе ученица Алексея Мишина исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольный тройной аксель с ошибкой, тройной лутц, тройной флип, двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп, тройной лутц — двойной аксель, тройной риттбергер. Этот набор в итоге и принёс ей победу.

Действующая чемпионка Европы, подопечная Евгения Плющенко Алена Косторная стала лишь второй с результатом 220,78 балла. Третье место заняла ещё одна ученица Мишина — Анастасия Гулякова (199,03).

Обладательница нескольких рекордов Гиннесса Александра Трусова провалила соревнования, четырежды упав после прыжков: с четверных сальхова, лутца и тулупа, а также с тройного лутца.

Таким образом, петербуржцы выиграли в трёх из четырёх видов на Гран-при. В спортивных парах первенствовали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в мужских соревнованиях — Михаил Коляда. Лишь в танцах на льду выиграли москвичи Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Молодец «старушка», показала малолеткам марьиванну. )
Grabber_5e4cdeaf8ac87
Вот что типа тренер железнобокий делает с бывшими чемпионками мира и европы!!! :-)))))
SERGEY111
Увидев Лизу в чёрной мантии за занавеской на кухне- я б пять раз упал .
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