На московском этапе Гран-при по фигурному катанию завершились женские соревнования. Сенсацию сотворила 23-летняя петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, обойдя всех более молодых соперниц и заняв первое место с результатом 223,39 балла по итогам двух программ.
В произвольной программе ученица Алексея Мишина исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольный тройной аксель с ошибкой, тройной лутц, тройной флип, двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп, тройной лутц — двойной аксель, тройной риттбергер. Этот набор в итоге и принёс ей победу.
Действующая чемпионка Европы, подопечная Евгения Плющенко Алена Косторная стала лишь второй с результатом 220,78 балла. Третье место заняла ещё одна ученица Мишина — Анастасия Гулякова (199,03).
Обладательница нескольких рекордов Гиннесса Александра Трусова провалила соревнования, четырежды упав после прыжков: с четверных сальхова, лутца и тулупа, а также с тройного лутца.
Таким образом, петербуржцы выиграли в трёх из четырёх видов на Гран-при. В спортивных парах первенствовали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в мужских соревнованиях — Михаил Коляда. Лишь в танцах на льду выиграли москвичи Виктория Синицина и Никита Кацалапов.