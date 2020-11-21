На московском этапе Гран-при по фигурному катанию завершились женские соревнования. Сенсацию сотворила 23-летняя петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, обойдя всех более молодых соперниц и заняв первое место с результатом 223,39 балла по итогам двух программ.

В произвольной программе ученица Алексея Мишина исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольный тройной аксель с ошибкой, тройной лутц, тройной флип, двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп, тройной лутц — двойной аксель, тройной риттбергер. Этот набор в итоге и принёс ей победу.