В течение двух с половиной недель жители России смогут невооруженным взглядом рассмотреть на небе Международную космическую станцию. Куда и когда именно надо смотреть, 21 ноября рассказал в своем Twitter космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
«Если после наступления темноты вы видите быстро летящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС, и вы всегда можете нам помахать, - написал космонавт. - И теперь у многих россиян появилась такая возможность!»
Жители Москвы, согласно опубликованной астронавтом таблице, смогут наблюдать МКС 22, 23, 24, 25 и 26 ноября.
Если в тёмное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС, и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!— Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) November 21, 2020
На территории России начался период вечерней видимости #МКС. pic.twitter.com/mhz9RTcC9I