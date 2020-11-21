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Ищите быстро летящую звездочку. Космонавт рассказал, как разглядеть в небе МКС

В течение двух с половиной недель жители России смогут невооруженным взглядом рассмотреть на небе Международную космическую станцию. Куда и когда именно надо смотреть, 21 ноября рассказал в своем Twitter космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«Если после наступления темноты вы видите быстро летящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС, и вы всегда можете нам помахать, - написал космонавт. - И теперь у многих россиян появилась такая возможность!»

Жители Москвы, согласно опубликованной астронавтом таблице, смогут наблюдать МКС 22, 23, 24, 25 и 26 ноября.

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Комментарии (1)

hal9000
Здесь облачность сильная.. знаю место где небо все в звездах практически всегда..звездный путь как Невский ..но попозже туда поеду..)
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