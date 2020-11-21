Министерство финансов рекомендовало к распространению в 60 регионах настольную игру «Не в деньгах счастье». Между этими двумя понятиями придется выбирать детям от 9 до 13 лет.
Инструкция и макеты содержатся на сайте проекта, который посвящен повышению финансовой грамотности и курируется Минфином. Как сообщает РБК 21 ноября, игра вошла в сборник с рекомендованными к тиражированию материалами, однако это не относится к нескольким регионам, среди которых Алтайский край, Липецкая и Московская области.
В описании говорится, что игра отрабатывает навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов. Она адаптирована для школьников от 9 до 13 лет, и уже проводились турниры среди юных жителей Москвы, Барнаула, Чебоксар, Астрахани, Саратова и Краснодара. «Игра отражает современную реальность: актуальные профессии и событийный фон, популярные виды досуга и образования, которые происходят с персонажем игрока, - сообщает разработчик. - Задача игроков первым достичь условленного уровня счастья персонажей. Для этого нужно всесторонне улучшать уровень их жизни».
В наборе есть карты две колоды карт: «За деньгами» и «За счастьем», во время хода участник должен выбирать. Кроме того, есть карты с неприятными событиями, вроде увольнения, срыва семейного мероприятия, потери увлечения. Кроме того, можно страховаться от потери карт, а также обращаться в банк за кредитом или для открытия вклада.
Напомним, в сентябре Минфин дал прогноз по дефициту бюджета в 2020 году, он составит 4% ВВП. Изначально в бюджет закладывали профицит чуть менее 1%. Накануне стало известно, что падение ВВП России ускорилось в октябре до 4,7% в годовом выражении. О том, как Минэкономразвития видит российскую экономику в ближайшие три года, читайте в материале «Фонтанки».