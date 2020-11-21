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Минфин предложил регионам игру «Не в деньгах счастье» на фоне экономического спада

Министерство финансов рекомендовало к распространению в 60 регионах настольную игру «Не в деньгах счастье». Между этими двумя понятиями придется выбирать детям от 9 до 13 лет.

Инструкция и макеты содержатся на сайте проекта, который посвящен повышению финансовой грамотности и курируется Минфином. Как сообщает РБК 21 ноября, игра вошла в сборник с рекомендованными к тиражированию материалами, однако это не относится к нескольким регионам, среди которых Алтайский край, Липецкая и Московская области.

В описании говорится, что игра отрабатывает навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов. Она адаптирована для школьников от 9 до 13 лет, и уже проводились турниры среди юных жителей Москвы, Барнаула, Чебоксар, Астрахани, Саратова и Краснодара. «Игра отражает современную реальность: актуальные профессии и событийный фон, популярные виды досуга и образования, которые происходят с персонажем игрока, - сообщает разработчик. - Задача игроков первым достичь условленного уровня счастья персонажей. Для этого нужно всесторонне улучшать уровень их жизни».

В наборе есть карты две колоды карт: «За деньгами» и «За счастьем», во время хода участник должен выбирать. Кроме того, есть карты с неприятными событиями, вроде увольнения, срыва семейного мероприятия, потери увлечения. Кроме того, можно страховаться от потери карт, а также обращаться в банк за кредитом или для открытия вклада.

Напомним, в сентябре Минфин дал прогноз по дефициту бюджета в 2020 году, он составит 4% ВВП. Изначально в бюджет закладывали профицит чуть менее 1%. Накануне стало известно, что падение ВВП России ускорилось в октябре до 4,7% в годовом выражении. О том, как Минэкономразвития видит российскую экономику в ближайшие три года, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

altnec
Не стоит удивляться безрассудству. Когда в самом министервстве с умами проблемная ситуация, не стоит обращать внимание на них, тем более на их выходки. Не забывайте о своей наивности. Они сами себя сломпають, а не справятся, тогда их сожрут, другие.
OldObyvatel
Минфин вторую часть поговорки замылил, гад! "А в их количестве!"
Var
А почему именно с детьми? В эту игру Минфин может много с кем поиграть, причем с пользой для бюджета. Негативные события они смогут обеспечить.
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