Министерство финансов рекомендовало к распространению в 60 регионах настольную игру «Не в деньгах счастье». Между этими двумя понятиями придется выбирать детям от 9 до 13 лет. Инструкция и макеты содержатся на сайте проекта, который посвящен повышению финансовой грамотности и курируется Минфином. Как сообщает РБК 21 ноября, игра вошла в сборник с рекомендованными к тиражированию материалами, однако это не относится к нескольким регионам, среди которых Алтайский край, Липецкая и Московская области.

В описании говорится, что игра отрабатывает навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов. Она адаптирована для школьников от 9 до 13 лет, и уже проводились турниры среди юных жителей Москвы, Барнаула, Чебоксар, Астрахани, Саратова и Краснодара. «Игра отражает современную реальность: актуальные профессии и событийный фон, популярные виды досуга и образования, которые происходят с персонажем игрока, - сообщает разработчик. - Задача игроков первым достичь условленного уровня счастья персонажей. Для этого нужно всесторонне улучшать уровень их жизни».