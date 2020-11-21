Минэкономразвития: Российская экономика ускорила падение

Падение ВВП России ускорилось в октябре до 4,7% в годовом выражении. Об этом 20 ноября пишет РБК со ссылкой на «Картину деловой активности», опубликованную Минэкономразвития.



Согласно информации ведомства, в сентябре ВВП упал до 3%, в августе до 3,3%, в июле до 4,5%. «Снижение ВВП по итогам десяти месяцев 2020 года оценивается на уровне — 3,6% в годовом выражении», - говорится в документах Минэкономразвития.



Спад ВВП в октябре был вызван в первую очередь сокращением выпуска продукции обрабатывающей промышленности (на 4,4%) и сельского хозяйства (на 6,6%). Ранее Владимир Путин говорил, что в 2020 году ВВП России может упасть на 3,9%. Такой же прогноз давало и Минэкономразвития. По расчетам ведомства, уже в 2021 году ВВП при этом вырастет на 3,3%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин представлял свой, более пессимистичный прогноз — по его мнению, падение ВВП в 2020 году может составить более 5%.

