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Минэкономразвития: Российская экономика ускорила падение

Падение ВВП России ускорилось в октябре до 4,7% в годовом выражении. Об этом 20 ноября пишет РБК со ссылкой на «Картину деловой активности», опубликованную Минэкономразвития.

Согласно информации ведомства, в сентябре ВВП упал до 3%, в августе до 3,3%, в июле до 4,5%. «Снижение ВВП по итогам десяти месяцев 2020 года оценивается на уровне — 3,6% в годовом выражении», - говорится в документах Минэкономразвития.

Спад ВВП в октябре был вызван в первую очередь сокращением выпуска продукции обрабатывающей промышленности (на 4,4%) и сельского хозяйства (на 6,6%). Ранее Владимир Путин говорил, что в 2020 году ВВП России может упасть на 3,9%. Такой же прогноз давало и Минэкономразвития. По расчетам ведомства, уже в 2021 году ВВП при этом вырастет на 3,3%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин представлял свой, более пессимистичный прогноз — по его мнению, падение ВВП в 2020 году может составить более 5%.

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Комментарии (3)

260825581
Времени на раскачку вообще то нет
Alex000
Падение. Ускорилось.
Но ведь падение.
Но зато ускорилось.
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