Путин: Альтернативы ВТО нет, но организацию необходимо реформировать

«В целом в рамках «двадцатки» следует продолжить поиск общих подходов к реформированию Всемирной торговой организации в соответствии с современными вызовами, — подчеркнул Путин 21 ноября на заседании. — Без стабильной, эффективной многосторонней торговой системы, основанной на универсальных нормах и принципах, эту задачу решить невозможно, а альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет».

Президент России Владимир Путин в рамках открытой части саммита «большой двадцатки» заявил, что новые экономические реалии требуют изменений во Всемирной торговой организации.

Кроме того, президент России перечислил еще несколько общих задач в области международной торговли. «Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок, — заявил он. — На повестке дня также адаптация многосторонних универсальных торговых правил к электронной коммерции и другим новым экономическим реалиям».

Напомним, 21 ноября Путин подписал указ, который продлил контрсанкции против западных стран на 2021 год.

Cаммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит в онлайн-формате 21 и 22 ноября. Обсуждаются такие темы, как восстановление экономики после кризиса, который вызван пандемией коронавируса, обеспечение всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19, усиление здравоохранения.