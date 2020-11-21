Путин продлил ответные санкции против Запада до конца 2021 года

Россия продлила ограничительные экономические меры против западных стран до 31 декабря 2021 года. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал 21 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях защиты национальных интересов Российской Федерации <…> продлить с 1 января по 31 декабря 2021 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г.», — говорится в тексте указа.
Напомним, Евросоюз и ряд стран, включая США и Канаду, ввели санкции в отношении России шесть лет назад в связи с украинскими событиями. В частности, появился «черный список» граждан РФ, которым запрещен въезд на территорию этих государств, а их счета заморожены. В ответ Москва ввела запрет на импорт товаров. За последние пять лет в России уничтожили 36 тысяч тонн санкционных продуктов.