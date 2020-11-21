Пандемия коронавируса может спровоцировать другую эпидемию — кори

«Ученые предполагают, что пропущенные в связи с распространением коронавируса в мире и связанными с этим ограничительными мерами вакцинации детей против кори могут привести к вспышке этого чрезмерно контагиозного вирусного заболевания, — заявил ведущий автор исследования, руководитель группы SAGE, профессор института Ким Малхолланд. — Непривитые дети — это почти стопроцентная вероятность эпидемии кори в следующем году».

Они, как передаёт 21 ноября ТАСС , провели исследование при поддержке рабочей группы SAGE (консультативная группа по иммунизации) по вакцинам против кори и краснухи ВОЗ и опубликовали итоговую статью в журнале Lancet.

Одним из негативных последствий пандемии коронавируса в мире может стать вспышка кори, считают учёные из австралийского Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне.

Влияют такие факторы, как рост уровня бедности из-за снижения экономической активности, сокращение социальной помощи в развивающихся странах. Там, где есть недоедание и нехватка медицинской помощи детям, мощная эпидемия кори неизбежна, считают исследователи.

«В таких случаях наблюдается порочный круг, когда болеющие корью дети недоедают либо по экономическим причинам, либо из-за физической немощности. Недоедание наряду с подавленным иммунитетом существенно снижает вероятность выздоровления, а дефицит витамина А может привести к слепоте, — объясняет Малхолланд. — Драматичность ситуации заключается в том, что все силы были брошены на борьбу с ковидом, что негативно повлияло на отработанную годами процедуру вакцинации детей от других опасных инфекционных заболеваний. По данным ВОЗ, около 94 млн детей пропустили плановую вакцинацию из-за отложенных процедур иммунизации».

Несмотря на то что специалисты обладают всем необходимым инструментарием для профилактики болезни, в следующем году корь и коревая краснуха «могут достичь размаха эпидемий, о которых сейчас помнят только старые врачи», отметил профессор.