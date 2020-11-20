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Тотального дистанта не будет. Роспотребнадзор не рекомендует закрывать школы Петербурга

Роспотребнадзор Петербурга направил в Смольный письмо с рекомендацией не закрывать школы на карантин. Об этом стало известно «Фонтанке» из собственных источников.

Рекомендация была дана после совещания с федеральными чиновниками, которые огласили позицию по сохранению очного режима обучения в школах. В комитете по образованию на звонок «Фонтанки» вечером 20 ноября не ответили.

Вторая четверть в школах Петербурга началась в очном режиме. Родителям дали право переводить детей на удалёнку по желанию. Позже власти завили, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в школах могут организовать цикличное обучение, при котором дети учатся дистанционно две недели дома, затем неделю в классах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

456345
У ребенка в учебном заведении тотально болеют учителя. За неделю из процесса выпали три педагога, на прошлой неделе - еще два. Уроки замещают физкультурой, сидением в библиотеке, отсидкой с психологом. Зачем такое обучение? Все в соплях по колени, но вынуждены ходить. Попробуй, попади к врачу за справкой, что здоров.
virusanet
дети должны учиться в школе!
дистант не пройдёт!
SvetPetergof
И дети домой приходят с запахом хлорки.
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