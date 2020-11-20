Тотального дистанта не будет. Роспотребнадзор не рекомендует закрывать школы Петербурга

Роспотребнадзор Петербурга направил в Смольный письмо с рекомендацией не закрывать школы на карантин. Об этом стало известно «Фонтанке» из собственных источников.

Рекомендация была дана после совещания с федеральными чиновниками, которые огласили позицию по сохранению очного режима обучения в школах. В комитете по образованию на звонок «Фонтанки» вечером 20 ноября не ответили.

Вторая четверть в школах Петербурга началась в очном режиме. Родителям дали право переводить детей на удалёнку по желанию. Позже власти завили, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в школах могут организовать цикличное обучение, при котором дети учатся дистанционно две недели дома, затем неделю в классах.