Вице-губернатор Потехина: прорабатываем вопрос цикличного обучения в школах Петербурга

В случае ухудшения эпидобстановки с коронавирусом школы Петербурга могут перевести на цикличный формат обучения. Об этом «Фонтанке» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина 17 ноября.
Цикличный формат обучения предполагает, что школьники учатся дистанционно две недели дома, затем неделю в школе. «Надеемся все же сохранить очное обучение. А для тех семей, кто хочет оставить детей дома, смешанный формат активно дорабатывается», — уточнила Потехина.
Сегодня в Москве продлили удалёнку для старшеклассников, в Петербурге школы продолжают работать в очном режиме. Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 61 класс в учреждениях Северной столицы учится дистанционно. После осенних каникул заболеваемость среди учеников пошла на спад, но статистика рванула вверх среди педагогов.
Родители могут по желанию перевести ребёнка на удалённый формат обучения, «Фонтанка» подробно рассказывала, как он организован.