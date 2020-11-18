Вице-губернатор Потехина: прорабатываем вопрос цикличного обучения в школах Петербурга

В случае ухудшения эпидобстановки с коронавирусом школы Петербурга могут перевести на цикличный формат обучения. Об этом «Фонтанке» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина 17 ноября.



Цикличный формат обучения предполагает, что школьники учатся дистанционно две недели дома, затем неделю в школе. «Надеемся все же сохранить очное обучение. А для тех семей, кто хочет оставить детей дома, смешанный формат активно дорабатывается», — уточнила Потехина.

Сегодня в Москве продлили удалёнку для старшеклассников, в Петербурге школы продолжают работать в очном режиме. Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 61 класс в учреждениях Северной столицы учится дистанционно. После осенних каникул заболеваемость среди учеников пошла на спад, но статистика рванула вверх среди педагогов.