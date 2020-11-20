Суд второй раз не принял к производству иск сына Цоя к студии Алексея Учителя

Пресненский райсуд Москвы не стал рассматривать исковое заявление с претензиями к картине Алексея Учителя «Цой». Родным музыканта предстоит доработать документы.



Как следует из картотеки суда, 20 ноября исковое заявление Александра Цоя оставлено без движения. Заявителю надлежит в указанный срок устранить недостатки в документах. Аналогичное определение вынесено по первому иску, который поступил в суд 5 ноября.

Вторую попытку сын лидера группы «Кино» предпринял 13-го числа. Среди ответчиков киностудия «Рок» и кинопрокатчики, которые, уверен Александр Цой, в киноленте Алексея Учителя «Цой» нарушили его права на охрану изображений умершего отца.