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Суд второй раз не принял к производству иск сына Цоя к студии Алексея Учителя

Пресненский райсуд Москвы не стал рассматривать исковое заявление с претензиями к картине Алексея Учителя «Цой». Родным музыканта предстоит доработать документы.

Как следует из картотеки суда, 20 ноября исковое заявление Александра Цоя оставлено без движения. Заявителю надлежит в указанный срок устранить недостатки в документах. Аналогичное определение вынесено по первому иску, который поступил в суд 5 ноября.

Вторую попытку сын лидера группы «Кино» предпринял 13-го числа. Среди ответчиков киностудия «Рок» и кинопрокатчики, которые, уверен Александр Цой, в киноленте Алексея Учителя «Цой» нарушили его права на охрану изображений умершего отца.

О своих претензиях к режиссеру сын певца рассказал в интервью «Фонтанке». Его поддержал музыкальный критик Артемий Троицкий. Учитель, в свою очередь, заявил, что образ Цоя принадлежит «всем нам».

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Комментарии (1)

Alkaline
Что именно за недостатки? А так - я против иска, просто буду голосовать ногами. И глазами. Смотреть желания нет.
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