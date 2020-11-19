«Предательство памяти о жизни и смерти Цоя». Артемий Троицкий высказался о фильме Алексея Учителя

Музыкальный критик Артемий Троицкий поделился своим впечатлением от просмотра фильма Алексея Учителя «Цой» на своей странице в »Фейсбуке».



«Единственная правдивая сцена в картине — реконструкция аварии под Юрмалой, — написал он. — После этого во всём фильме нет ни одного кадра и слова правды».



Критик задался вопросом: почему, если режиссер говорит о ленте как о притче, а не байопике, героями фильма выбраны реальные люди и даже сделаны намеки на внешнее сходство?



«Это отталкивающие карикатуры на Марьяну Цой, Наталью Разлогову, Сашу «Рикошета» Аксёнова и Юрия Айзеншписа, — заклеймил он. — Карикатуры не только лживые, но и оскорбительные. Я хорошо знаю (знал) лично их всех и могу засвидетельствовать. И все близкие люди Цоя, и его поклонники показаны как сборище уродов — злых, алчных, фанатичных. (А единственный среди них всех человечный человек — выдуманный «водитель автобуса».) Бедный Витя, попал...»

