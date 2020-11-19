«Предательство памяти о жизни и смерти Цоя». Артемий Троицкий высказался о фильме Алексея Учителя

Музыкальный критик Артемий Троицкий поделился своим впечатлением от просмотра фильма Алексея Учителя «Цой» на своей странице в »Фейсбуке».
«Единственная правдивая сцена в картине — реконструкция аварии под Юрмалой, — написал он. — После этого во всём фильме нет ни одного кадра и слова правды».
Критик задался вопросом: почему, если режиссер говорит о ленте как о притче, а не байопике, героями фильма выбраны реальные люди и даже сделаны намеки на внешнее сходство?
«Это отталкивающие карикатуры на Марьяну Цой, Наталью Разлогову, Сашу «Рикошета» Аксёнова и Юрия Айзеншписа, — заклеймил он. — Карикатуры не только лживые, но и оскорбительные. Я хорошо знаю (знал) лично их всех и могу засвидетельствовать. И все близкие люди Цоя, и его поклонники показаны как сборище уродов — злых, алчных, фанатичных. (А единственный среди них всех человечный человек — выдуманный «водитель автобуса».) Бедный Витя, попал...»
Артемий Троицкий даже охарактеризовал картину как «предательство памяти о жизни и смерти Цоя». При этом он допустил, что для тех, кто не знал солиста «Кино», фильм может и не казаться возмутительным. Критик морально поддержал сына артиста, Александра Цоя, в судебном противостоянии с Алексеем Учителем и призвал бойкотировать прокат фильма.
Ранее Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Александра Цоя к киностудии «Рок» и кинопрокатной компании «Каропрокат». Сын певца рассказал о своих претензиях к режиссеру в интервью «Фонтанке».