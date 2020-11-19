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«Предательство памяти о жизни и смерти Цоя». Артемий Троицкий высказался о фильме Алексея Учителя

Музыкальный критик Артемий Троицкий поделился своим впечатлением от просмотра фильма Алексея Учителя «Цой» на своей странице в »Фейсбуке».

«Единственная правдивая сцена в картине — реконструкция аварии под Юрмалой, — написал он. — После этого во всём фильме нет ни одного кадра и слова правды».

Критик задался вопросом: почему, если режиссер говорит о ленте как о притче, а не байопике, героями фильма выбраны реальные люди и даже сделаны намеки на внешнее сходство?

«Это отталкивающие карикатуры на Марьяну Цой, Наталью Разлогову, Сашу «Рикошета» Аксёнова и Юрия Айзеншписа, — заклеймил он. — Карикатуры не только лживые, но и оскорбительные. Я хорошо знаю (знал) лично их всех и могу засвидетельствовать. И все близкие люди Цоя, и его поклонники показаны как сборище уродов — злых, алчных, фанатичных. (А единственный среди них всех человечный человек — выдуманный «водитель автобуса».) Бедный Витя, попал...»

Артемий Троицкий даже охарактеризовал картину как «предательство памяти о жизни и смерти Цоя». При этом он допустил, что для тех, кто не знал солиста «Кино», фильм может и не казаться возмутительным. Критик морально поддержал сына артиста, Александра Цоя, в судебном противостоянии с Алексеем Учителем и призвал бойкотировать прокат фильма.

Ранее Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Александра Цоя к киностудии «Рок» и кинопрокатной компании «Каропрокат». Сын певца рассказал о своих претензиях к режиссеру в интервью «Фонтанке».

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Комментарии (4)

260872231
А кто такой этот "тромицкий"!Почему им постоянно заполняют медийное пространство!?Почему нации в герои эти светлоликие предлагают больного алкоголика "ерофеева",дилетанта "цоя",причем всякое упоминание о последнем чуть ниже божества ,воспринимается я либеральной злобой и ненавистью?А если написать правду о том что это был трус,который спрятался от Афгана в дурдоме,а по справедливым законам того времени такие больные не могли занимать должности выше дворника,кочегара,банщика?Что было бы тогда?А вор в законе "шмулевич" быстро определил слабость этого "музыканта" и вертел им как хотел.Если правду об этом показать?
Ну,а про гения "науменко" и говорить нечего!Тут все без слов!
Это очень умелая манипуляция мозгами молодежи,нюхающей клей и дихлофос.И она дает плоды - выбрали себе алкаша-президента.
И процветает страна с такими кумирами 30 лет....
mallaga
Какое поле для паразитирования открылось с фильмов о знменитых спортсменах. «Движение вверх» - просто возмутительная ложь о семье Владимира Петровича Кондрашина, которую я лично знала. И ничего с этой бессовестной поделкой родные героев сделать не смогли.
В этом обществе нет тормозов совести.
Hildegard
Уж о предательстве Артемий знает все! Сам иуда каких мало.
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