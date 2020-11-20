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Смольный проверил городские вокзалы на удельную долю безмасочников. 18-ти пассажирам можно готовиться к штрафам

19 и 20 ноября комтранс, «Организатор перевозок» и сотрудники полиции провели совместный профилактический рейд на Балтийском и Финляндском вокзалах. На северных направлениях пассажиры оказались подисциплинированней.

Как сообщает комитет по транспорту, в ходе рейда гражданам разъясняли важность ношения средств индивидуальной защиты. «Оказалось, что не все пассажиры используют СИЗ правильно, — подмечено в сообщении, — некоторые оставляют органы дыхания (нос и рот) открытыми».

В итоге на Балтийском вокзале было составлено 13 актов о нарушении, на Финляндском — 5. Материалы направят в комтранс, нарушители обязаны будут подойти для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении. Их ждет штраф в 4 тысячи рублей.

Напомним, около недели назад аналогичный рейд проходил на Ладожском вокзале, тогда составили 9 актов.

121-е постановление Смольного обязывает носить средства индивидуальной защиты во всех общественных местах — в том числе, на транспорте. С 26 сентября контроль за исполнением этого требования был ужесточен.

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