19 и 20 ноября комтранс, «Организатор перевозок» и сотрудники полиции провели совместный профилактический рейд на Балтийском и Финляндском вокзалах. На северных направлениях пассажиры оказались подисциплинированней.



Как сообщает комитет по транспорту, в ходе рейда гражданам разъясняли важность ношения средств индивидуальной защиты. «Оказалось, что не все пассажиры используют СИЗ правильно, — подмечено в сообщении, — некоторые оставляют органы дыхания (нос и рот) открытыми».

В итоге на Балтийском вокзале было составлено 13 актов о нарушении, на Финляндском — 5. Материалы направят в комтранс, нарушители обязаны будут подойти для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении. Их ждет штраф в 4 тысячи рублей.