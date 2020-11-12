Пассажиров Ладожского вокзала 12 ноября проверили на наличие средств индивидуальной защиты. По итогам было составлено девять актов о нарушении масочного режима, которые лягут в основу административных протоколов.



В рейд против нарушителей введенных мер по борьбе с распространением коронавируса отправились сотрудники комитета по транспорту совместно с коллегами из ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудниками полиции.



Проверка показала, что в целом в общественном транспорте горожане соблюдают меры предосторожности. Выявленных нарушителей — 9 человек — ждет административный штраф до 4 тысяч рублей.