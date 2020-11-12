На Ладожском вокзале в Петербурге прошел рейд против «безмасочников». Отловили девять человек
Пассажиров Ладожского вокзала 12 ноября проверили на наличие средств индивидуальной защиты. По итогам было составлено девять актов о нарушении масочного режима, которые лягут в основу административных протоколов.
В рейд против нарушителей введенных мер по борьбе с распространением коронавируса отправились сотрудники комитета по транспорту совместно с коллегами из ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудниками полиции.
Проверка показала, что в целом в общественном транспорте горожане соблюдают меры предосторожности. Выявленных нарушителей — 9 человек — ждет административный штраф до 4 тысяч рублей.
комитет по транспорту СПб
Напомним, средства защиты необходимо носить во всех общественных местах, в том числе в транспорте. С 16 ноября вступают в силу более строгие ограничения — обязательная самоизоляция для петербуржцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Мероприятия численностью более 50 человек, и в помещениях, и на открытом воздухе, должны согласовываться с правительством города и Роспотребнадзором. Продажа билетов в театры, концертные залы и на концертные площадки без указания мест запрещена. А количество зрителей в зале не может превышать 50% от количества мест.