Dagestan forever. Следствие нашло «прачечную» для отмывания похищенных из выборгского бюджета 700 миллионов

В Петербурге задержали предполагаемого участника хищений в выборгской администрации. 43-летний бизнесмен Магомед Османов предоставлял свой ИП для легализации списанных из бюджета 700 миллионов, считает следствие.
По делу об особо крупном мошенничестве Османова определили под домашний арест, сообщает 20 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Меру пресечения избирали в Приморском райсуде.
«Следствие просило взять Османова под стражу, но ему отказали», — уточнили в пресс-службе.
Обвиняемый якобы передал в пользование расхитителям муниципальной собственности счет своего ИП, куда выводились крупные суммы. Мошенничество совершалось с января по октябрь 2019 года, уверено следствие.
СК считает ИП Османова одной из «прачечных», куда выводились 700 миллионов, якобы похищенных при непосредственном участии председателя комитета финансов Выборга Александра Болучевского и главы администрации Геннадия Орлова. Деньги перечислялись под предлогом выполненных за счет местного бюджета работ.
ИП Османов ликвидировал летом 2020-го. Тогда же его фирма «Строймаркет 47» выиграла подряд на обустройство земельного участка под вертолетную площадку Рощинской больницы за 2,5 миллиона рублей.
Магомед Османов приехал в Выборг из маленького, на полтысячи жителей, дагестанского села Нижний Арши. Малой родине бизнесмен остается верен. Аккаунт Магомеда Османова в соцсети украшает зарисовка с гордой надписью «Dagestan forever». Вину в хищениях предприниматель признал частично.