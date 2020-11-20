Dagestan forever. Следствие нашло «прачечную» для отмывания похищенных из выборгского бюджета 700 миллионов

«Следствие просило взять Османова под стражу, но ему отказали», — уточнили в пресс-службе.

По делу об особо крупном мошенничестве Османова определили под домашний арест, сообщает 20 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Меру пресечения избирали в Приморском райсуде.

В Петербурге задержали предполагаемого участника хищений в выборгской администрации. 43-летний бизнесмен Магомед Османов предоставлял свой ИП для легализации списанных из бюджета 700 миллионов, считает следствие.

Обвиняемый якобы передал в пользование расхитителям муниципальной собственности счет своего ИП, куда выводились крупные суммы. Мошенничество совершалось с января по октябрь 2019 года, уверено следствие.

СК считает ИП Османова одной из «прачечных», куда выводились 700 миллионов, якобы похищенных при непосредственном участии председателя комитета финансов Выборга Александра Болучевского и главы администрации Геннадия Орлова. Деньги перечислялись под предлогом выполненных за счет местного бюджета работ.

ИП Османов ликвидировал летом 2020-го. Тогда же его фирма «Строймаркет 47» выиграла подряд на обустройство земельного участка под вертолетную площадку Рощинской больницы за 2,5 миллиона рублей.

Магомед Османов приехал в Выборг из маленького, на полтысячи жителей, дагестанского села Нижний Арши. Малой родине бизнесмен остается верен. Аккаунт Магомеда Османова в соцсети украшает зарисовка с гордой надписью «Dagestan forever». Вину в хищениях предприниматель признал частично.