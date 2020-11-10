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10.11.2020 14:38
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Прокуратура связала главу выборгской администрации с рейдерскими захватами и похищением людей. Он остался дома

Домашний арест главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова пыталась оспорить прокуратура через Санкт-Петербургский городской суд. Орлов всплакнул и остался дома.

О решении 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Орлову предъявлено обвинение, он ничего не признает. Прокурор в апелляционной инстанции просил все же отправить чиновника в изолятор, приведя в защиту своей позиции несколько аргументов: он имеет связи с ОПГ, причастной к рейдерским захватам и похищению людей, сидя под домашним арестом якобы пытается скрыть улики и повлиять на свидетелей, причастен к хищениям в общей сложности на 800 млн рублей.

Орлов, в свою очередь, утверждает, что ничего подобного не делал, честным трудом заработал себе имя, бежать не собирается и ни с кем не общается. Со слезами на глазах он сообщил суду, что «этого ужасного преступления» не совершал.

Горсуд прокурору отказал и по процессуальным основаниям определил ему домашний арест на срок до 12 ноября.

Орлов под арестом с 18 октября. Он проходит обвиняемым по делу о хищении денег из бюджета района, которые предназначались на ремонт дорог и зданий. Задержания начались с главы комитета финансов Александра Болучевского, на похищенное он якобы собирался купить себе должность в Москве. После задержания чиновников возле своей бани был застрелен снайпером предприниматель и депутат Александр Петров, которого называли «хозяином Выборга».

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Комментарии (10)

Oleg_I
Ахаха, арестовывают главу администрации Выборга за связи с ОПГ и отжим бизнеса, а через 10 дней там же профессионально убивают крупного бизнесмена, даже не пытаясь замаскировать под ограбление. Судья: не вижу никакой связи, оставить под домашним арестом. Ждем следующих трупов.
gencon
Да, быть жуликом в нашей стране, гораздо более безопасней, чем просто гражданином, вышедшем на протестную прогулку. Вспомним, однако, что наперсточников с апрашки, все-таки попросили......
260551481
Для Выборгского района это уже традиции. Не так давно там главенствовал родной брат заместителя Генерального прокурора Колесников, так они умудрялись на пару с Автомоновым (тогдашним начальником РУВД) продавать налево выделенные квартиры для сотрудников МВД. Колесникова впоследствии тихо слили, Автомонова спрятали в Главке и тишина...
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