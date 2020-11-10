Прокуратура связала главу выборгской администрации с рейдерскими захватами и похищением людей. Он остался дома

О решении 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Орлову предъявлено обвинение, он ничего не признает. Прокурор в апелляционной инстанции просил все же отправить чиновника в изолятор, приведя в защиту своей позиции несколько аргументов: он имеет связи с ОПГ, причастной к рейдерским захватам и похищению людей, сидя под домашним арестом якобы пытается скрыть улики и повлиять на свидетелей, причастен к хищениям в общей сложности на 800 млн рублей.

Орлов, в свою очередь, утверждает, что ничего подобного не делал, честным трудом заработал себе имя, бежать не собирается и ни с кем не общается. Со слезами на глазах он сообщил суду, что «этого ужасного преступления» не совершал.

Горсуд прокурору отказал и по процессуальным основаниям определил ему домашний арест на срок до 12 ноября.

Орлов под арестом с 18 октября. Он проходит обвиняемым по делу о хищении денег из бюджета района, которые предназначались на ремонт дорог и зданий. Задержания начались с главы комитета финансов Александра Болучевского, на похищенное он якобы собирался купить себе должность в Москве. После задержания чиновников возле своей бани был застрелен снайпером предприниматель и депутат Александр Петров, которого называли «хозяином Выборга».