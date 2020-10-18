Глава выборгской администрации Орлов «выпорхнул» из зала суда под домашний арест
Главе администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадию Орлову, задержанному накануне по делу о хищении из районного бюджета, избрали меру пресечения. Об этом 18 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Приморский районный суд отправил его под домашний арест до 12 ноября 2020 года.
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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Ранним утром 17 октября следователь СК, полицейские и сотрудники ФСБ провели в доме Орлова обыск в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и выводе не менее 700 миллионов рублей из бюджета района, которые предназначались на дорожный ремонт, а также на капитальный и текущий ремонт зданий в Выборге. Помимо этого, известно о еще трех полицейских делах, переданных в СК, в которых речь идет об ущербе на 800 миллионов рублей.
В «Новых Крестах» уже находятся председатель комитета финансов администрации Выборгского района Ленобласти Алексей Болучевский, который мог дать показания на своего шефа, а также предприниматель Алексей Котляренко, через фирмы которого, по мнению следствия, выводились денежные средства. О подробностях задержания, о том, что СК вменяет Орлову, и предполагаемой схеме вывода сотен миллионов рублей из казны, читайте в статье на «Фонтанке».