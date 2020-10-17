Орлов, наручники. В Выборге задержан глава администрации района

На фото Геннадий Орлов Фото: Фото: сайт администрации Выборгского района Ленобласти

14 октября Орлов под камеру попрощался с должностью — патетично говорил о предательстве одного-единственного человека. Но уже на следующий день местный совет депутатов демонстративно отказался принимать его отставку, Орлов был не против и перестал брать трубку на звонки с Суворовского, 67.То есть Выборг отреагировал предельно конкретно.

А накануне, 13 октября, в администрации Выборгского района полиция провела осмотр и выемку документов. Прежде всего выгружали из бухгалтерской программы проводки администрации в сторону компаний, где заметен бизнесмен Алексей Котляренко. То есть за сутки до политического демарша выборгским намекнули на возможные новые эпизоды вывода средств из казны. Согласитесь, 700 плюс 800 плюс перспектива новых миллионов — больше, чем перебор.

По данным 47news, в основу уже возбуждённых полицией и планируемых к возбуждению дел легла совершенно легальная схема.

По версии следствия, муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», принадлежащее району, готовило заявку в адрес администрации о необходимости дополнительного финансирования. Глава администрации ставил резолюцию и направлял в комитет финансов. Уже там готовился проект решения для совета депутатов района. Проект визировался главой администрации, и документы направлялись в совет депутатов. Там на тот момент глава комитета финансов Александр Болучевский обосновывал необходимость дополнительного финансирования. Депутаты соглашались, следовало положительное решение совета. После этого вносились изменения в муниципальное задание «Службы заказчика», подписывалось соглашение между службой и комитетом по ЖКХ. Затем платежное поручение от администрации с резолюцией главы уходило в комитет финансов. Оттуда деньги поступали на лицевой счёт «Службы заказчика», а затем уходили в коммерческие фирмы, как правило занимавшиеся ремонтом зданий и дорог.



К слову, по данным СПАРК-Интерфакс, именно 13 октября в «Службе заказчика» сменился руководитель. Им стал Эрик Романчук. Его предшественник, Виталий Павлов, проработал год. До него в течение двух лет руководил уже бывший замглавы администрации-председатель комитета по капстроительству, дорожному хозяйству и транспорту Николай Столяров. Замглавы он был с 2016-го по март 2020-го. В период с 2010-го по 2017 год «Службой заказчика» управлял Дмитрий Самойленко. Сегодня он замглавы администрации и курирует комитеты по городскому хозяйству и дорожного хозяйства и капстроительства.

Нюанс — до сентября 2014 года «Служба заказчика» была в организационном статусе автономного учреждения. А это подразумевало возможность заключения контрактов без конкурса на сумму, не превышающую 10 млн рублей. Собственно, сумма в 800 млн и образовалась в подсчётах из договоров на суммы 9,9 млн, хотя есть и значительно ниже. Если же утрировать, то такой объём покрывает 80 контрактов, что для Выборгского района не запредельно.



При этом в уже возбуждённых полицией уголовных делах фигурируют периоды 2015, 2016, 2017-го. Хронологический сдвиг объясняют тем, что, судя по договорам, они заключались от 2014 года, а оплачивались как кредиторская задолженность. Отметим, что часть контрактов в процессе проверки обнаруживается на сайте госзакупок, где исполнители — другие юрлица в другие временные периоды. То есть теневой договор впоследствии дублировался и работы выполнялись. Если так — то казна платила дважды.

Опрошенные автором чиновники в районах подтвердили, что в части согласования дополнительного финансирования схема совершенно заурядная. Другое дело, что после поступления правок в бюджет они обсуждаются на профильной комиссии, а потом на совете депутатов.

— У депутатов обычно возникает масса вопросов — куда, почему и зачем. Более того, все прекрасно знают свои территории, какие дороги, объекты и в каком они состоянии. У нас их, поверьте, не так много, — отмечает один из собеседников.

Другой чиновник уверяет, что «проверок много, все время какие-то жалобы. На каждую дорогу, на каждый объект. Жители в прокуратуру пишут, экономическая полиция не вылезает из администрации. Не дай бог, бордюра недосчитаются, полицейские, как дети, рады — это же в перспективе уголовное дело в отношении главы администрации».



Ещё один муниципал отметил, что при увеличении финансирования обязательно проводится экспертиза силами сторонней организации, не имеющей отношения к администрации:

— Количество правок за год не регламентируется, но уточнение показателей не приветствуется. Этот параметр входит в оценку работы главы администрации — если часто вносишь правки, значит, плохой руководитель и не можешь толково планировать.

Впрочем, все выразили сомнение в том, что физически возможно вывести такой объём средств. Понимайте, как хотите, но их в словах чувствуется солидарность. Аналогичная и у силовиков, но в другую сторону.

Судя по всему, столь быстрая их реакция — такой же политический ответ на позицию как самого Орлова, который фактически послал губернатора куда подальше со своей отставкой, так и на депутатское лобби Выборга, которое публично поддержало своего-своего главу. Отсюда, кстати, и появились оперативники ФСБ. Иначе с чего бы это им в ночь с пятницы на субботу выезжать в Выборг! В таком ключе, на нашу информацию о том, что уже сегодня, 17 октября, Орлова повезут в суд с ходатайством об аресте, журналист сам себе реагирует: «Кто бы сомневался». Может, это и не совсем корректно, но автор посмотрит, сколько депутатов Выборга приедут в 15:00 поддержать Геннадия Орлова в Приморский районный суд Петербурга.



Как бы ни развивалась ситуация, региональная власть заранее успела достичь компромисса, кто станет преемником Орлова. Накануне мы писали, что выбор пал на депутата Ильдара Гилязова. Впрочем, в ближайший месяц-два он не сможет приступить к обязанностям. По закону исполняющим обязанности станет заместитель главы администрации. Уже сообщалось, что это будет Николай Шишкин. Затем объявят конкурс, на него смогут подать заявления все желающие. Еще некоторое время уйдет на формирование конкурсной комиссии и другие процедуры. Таким образом, в лучшем случае новая власть в Выборге появится к Новому году.

Виктор Смирнов, 47news