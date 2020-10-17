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17.10.2020 11:43
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Глава Выборгского района Ленобласти задержан по делу о хищении из бюджета

Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов задержан по делу о хищении из районного бюджета, сообщает 17 октября 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, задержание провели сотрудники Следственного комитета и регионального Управления ФСБ сегодня около 7 часов утра. Дома у Орлова прошли обыски.

Мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере и выводе не менее 700 миллионов рублей из бюджета района, отмечает издание. Эти средства предполагалось направить на дорожный ремонт, а также на капитальный и текущий ремонт зданий в Выборге.

По версии СК, бывший глава районного комитета финансов Алексей Болучевский организовал схему, по которой деньги уходили на счета фирм-номиналов через МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания». Болучевский сейчас под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве и подлоге. Сам он объяснял, что к нему в доверие втерся некий человек, предложивший должность федерального уровня.

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Комментарии (10)

Николай Привалов
Ситуация значительно более серьезная, чем многим кажется. Происходящее в Лен. области не хуже и не лучше, чем в других регионах.
Экономический и политический кризис в стране стал следствием уже другого состояния - состояния катастрофы. Именно в этом состоянии страна и находится ныне, а ЛО - лишь часть страны.
Это состояние характеризуется рядом закономерных признаков, одним из которых является её необратимость. Из этого состояния уже нельзя выбраться и, соответственно, этот путь мы все пройдем до конца.
Чисто из практики, могу сказать, что состояние законности в Лен.области, что называется, ниже плинтуса.
По моему оценочному суждению декриминализация региона невозможна в рамках ныне действующей системы правоохранения, в первую очередь, общенадзорного органа - прокуратуры.
Этот орган по целому ряду, возможно, и объективных причин просто перестал выполнять возложенные на него законом функции. От функций надзора самоустранился. И следствие этого не заставило себя ждать.
Калуврат
Да неужели! Он же утверждал, что ничего не знал и никто ему ничего подозрительного не докладывал.
260818321
Врут и воруют. Вся российская власть
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