Глава Выборгского района Ленобласти задержан по делу о хищении из бюджета
Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов задержан по делу о хищении из районного бюджета, сообщает 17 октября 47news со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, задержание провели сотрудники Следственного комитета и регионального Управления ФСБ сегодня около 7 часов утра. Дома у Орлова прошли обыски.
Мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере и выводе не менее 700 миллионов рублей из бюджета района, отмечает издание. Эти средства предполагалось направить на дорожный ремонт, а также на капитальный и текущий ремонт зданий в Выборге.
По версии СК, бывший глава районного комитета финансов Алексей Болучевский организовал схему, по которой деньги уходили на счета фирм-номиналов через МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания». Болучевский сейчас под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве и подлоге. Сам он объяснял, что к нему в доверие втерся некий человек, предложивший должность федерального уровня.