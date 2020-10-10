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10.10.2020 22:16
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Выборгу прибавили уголовных дел. В новых дороги и 800 похищенных миллионов

Экономическая полиция возбудила еще три уголовных дела о мошенничестве на госконтрактах в Выборгском районе Ленобласти. На этот раз ремонта вовремя или вовсе не дождались районные дороги. Кто на этом заработал пока не сообщается.

Как выяснил 47News, к 10 октября возбуждено три уголовных дела по контрактам в 2014, 2016 и 2017 годах. Общая сумма похищенного — 801 миллион 797 тысяч. Договоры заключались с компаниями «Проектстрой» и «Проектстрой СПб», обе зарегистрированы в Петербурге больше десяти лет назад и в настоящее время уже не существуют. Владел обеими выборгский предприниматель Алексей Котляренко. По предварительным данным, бизнесмена уже допрашивали. Где он сейчас его знакомые не знают, по телефону связаться с ним не удалось.

Деньги пока не названными чиновниками из администрации Выборгского района Ленобласти якобы выводились через муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика». Подробнее о делах — на 47News.

Если суммировать дорожную историю с делом экс-главы комитета финансов района Александра Болучевского, то за последний месяц Выборгу насчитали похищенного на 1,5 млрд рублей. Болучевский, по версии следствия, хотел должность в Москве и на эти цели потратил то, что должно было уйти на ремонт зданий.

На фоне уголовных дел и митингов кресло зашаталось под главой района. После серьезного разговора с губернатором Дрозденко стало понятно, что от отставки его отделяет только слово «если».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Анатолий Горшков
Анализируя последние новости СМИ, можно сделать вывод, что более-менее региональная должность стоит 100 лямов, а федеральная от 500. Вопрос: чего в упор не видят налоговые и всякие контролирующие службы МВД и ФСБ, при озвученных зарплатах чиновников 2-3 МРОТ?
читатель№1
ФСБ надо создавать спец.отдел по борьбе с коррупцией, поскольку она стала чудовищной и явл. угрозой нац.безопасности.
kuk-vasyusha
Ничего себе и это небольшой провинциальный город, а что у нас тогда?
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