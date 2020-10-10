Выборгу прибавили уголовных дел. В новых дороги и 800 похищенных миллионов

Экономическая полиция возбудила еще три уголовных дела о мошенничестве на госконтрактах в Выборгском районе Ленобласти. На этот раз ремонта вовремя или вовсе не дождались районные дороги. Кто на этом заработал пока не сообщается.



Как выяснил 47News, к 10 октября возбуждено три уголовных дела по контрактам в 2014, 2016 и 2017 годах. Общая сумма похищенного — 801 миллион 797 тысяч. Договоры заключались с компаниями «Проектстрой» и «Проектстрой СПб», обе зарегистрированы в Петербурге больше десяти лет назад и в настоящее время уже не существуют. Владел обеими выборгский предприниматель Алексей Котляренко. По предварительным данным, бизнесмена уже допрашивали. Где он сейчас его знакомые не знают, по телефону связаться с ним не удалось.

