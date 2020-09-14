По делу об афере на 700 миллионов арестован главный по финансам в Выборге
Председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский следующие два месяца будет обживать камеру в следственном изоляторе. Об этом 14 сентября пишет 47news.
Выборгский городской суд Ленобласти удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Болучевского до 13 ноября. 38-летнему главе комитета финансов районной администрации предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.
По версии следствия, не позднее июля 2019 года чиновник внёс в документы заведомо ложные сведения о капитальном и текущем ремонте зданий в Выборге, который был выполнен только на бумаге. Несмотря на это, работы якобы исправно оплачивались из бюджета. Деньги, согласно материалам дела, на счета подконтрольных фирм переводил Болучевский. Предполагается, что всего через чиновника прошло порядка 700 миллионов рублей.
Болучевский задержан 13 сентября. Должность глава комитета финансов Выборгского района Ленобласти он занимает с марта прошлого года.