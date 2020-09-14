Главный по финансам в Выборге задержан за подлог и мошенничество. Следствие ищет 700 млн
Председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области в камере ждет, пока его повезут в суд на избрание меры пресечения. Фактическое состояние зданий в Выборге и то, как они должны выглядеть на бумаге, не сошлись.
О задержании Александра Болучевского и возбуждении уголовных дел по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество в особо крупном размере» 14 сентября сообщает областной следком. По данным следствия, через Болучевского прошли примерно 700 похищенных на капремонте миллионов рублей, сейчас устанавливаются его подельники и меры, «направленные на возмещение ущерба». Деньги из бюджета района начали утекать не позднее 31 июля прошлого года. Следствие намерено просить о заключении под стражу.
По данным 47News, Болучевский был задержан накануне. Что касается его трудового стажа, то в должности председателя он с марта 2019 года, ранее был многолетним заместителем главы комитета.