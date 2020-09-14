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14.09.2020 09:22
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Главный по финансам в Выборге задержан за подлог и мошенничество. Следствие ищет 700 млн

Председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области в камере ждет, пока его повезут в суд на избрание меры пресечения. Фактическое состояние зданий в Выборге и то, как они должны выглядеть на бумаге, не сошлись.

О задержании Александра Болучевского и возбуждении уголовных дел по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество в особо крупном размере» 14 сентября сообщает областной следком. По данным следствия, через Болучевского прошли примерно 700 похищенных на капремонте миллионов рублей, сейчас устанавливаются его подельники и меры, «направленные на возмещение ущерба». Деньги из бюджета района начали утекать не позднее 31 июля прошлого года. Следствие намерено просить о заключении под стражу.

По данным 47News, Болучевский был задержан накануне. Что касается его трудового стажа, то в должности председателя он с марта 2019 года, ранее был многолетним заместителем главы комитета.

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Комментарии (8)

piterez
Главный вор и жулик сидит в Кремле, а пока он у власти ничего не изменится!!!!!
efela
Как то слабо верится, что "главный по финансам" в одиночестве проворачивал хищение финансов, и его коллеги и непосредственный начальник в этом не участвовал.
Выборг, конечно, доведен до ручки, складывается впечатление, что его бомбили вместо Воронежа. Что эти уроды сделали с парком Монрепо - за такое расстреливать надо.
graail
Странный город Выборг. В Питере чиновники совместно с ЗАО Таурас Феникс на 3, 2 млрд. замахнулись таким же макаром . И никто ничего не ищет и тем более ни кого не сажает........................
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